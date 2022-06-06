Альтернатива молоку, которая поможет избежать бессонницы

"Употребление сладкого миндаля в течение двух недель связано с уменьшением бессонницы. Некоторые виды миндального молока делаются из цельного миндаля, поэтому, возможно, оно также может способствовать хорошему сну", - сказал диетолог-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Они обладают дополнительным преимуществом, заключающимся в поставке белков, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм из тревожного цикла адреналина в режим отдыха и пищеварения. Попробуйте заменить свой полдник горстью орехов или смешайте их с молоком и медом, чтобы перекусить перед сном», - добавил Строков.