Альтернатива молоку, которая поможет избежать бессонницы
Многие люди могут взять кружку горячего молока в постель, чтобы уснуть, хотя исследования показывают, что альтернатива молоку может действительно помочь тем, кто борется с бессонницей. Людям с бессонницей обычно трудно заснуть, они могут просыпаться несколько раз в течение ночи и лежать без сна ночью.
Существует множество советов по улучшению качества сна и внедрению здорового режима сна. Некоторые советы будут работать для некоторых, но могут не работать для других. Большинство проблем со сном, как правило, проходят сами собой в течение месяца.
"Употребление сладкого миндаля в течение двух недель связано с уменьшением бессонницы. Некоторые виды миндального молока делаются из цельного миндаля, поэтому, возможно, оно также может способствовать хорошему сну", - сказал диетолог-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Если у вас бессонница менее трех месяцев, она называется кратковременной бессонницей. Бессонница, которая длится три месяца или дольше, называется длительной бессонницей.
Хороший ночной сон может зависеть от того, что вы едите за несколько часов до того, как отправится в постель. Было высказано предположение, что миндаль является «победителем», поскольку он содержит магний, который способствует как сну, так и расслаблению мышц.
«Они обладают дополнительным преимуществом, заключающимся в поставке белков, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм из тревожного цикла адреналина в режим отдыха и пищеварения. Попробуйте заменить свой полдник горстью орехов или смешайте их с молоком и медом, чтобы перекусить перед сном», - добавил Строков.
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