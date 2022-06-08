Врач назвал лучшие упражнения для снижения уровня сахара в крови

«Все формы упражнений полезны, но данные свидетельствуют о том, что тренировки с отягощениями важнее, чем аэробные упражнения», — сказала она. «Ваши мышцы действуют как резервуар для утилизации глюкозы. Те, кто сильнее, имеют более низкий уровень глюкозы в крови и повышенную чувствительность к инсулину, а это означает, что ваше тело может более эффективно справляться с сахаром».

«Стремитесь выполнять не менее 150 минут упражнений средней интенсивности или 75 минут упражнений высокой интенсивности в неделю. Физические упражнения снижают уровень сахара в крови и являются отличным способом профилактики или лечения диабета», - добавила Захарова.