Врач назвал лучшие упражнения для снижения уровня сахара в крови
Врач общей практики Татьяна Захарова предположила, что тренировки с отягощениями могут быть ключом к снижению уровня сахара в крови. Специально для МедикФорум она дала рекомендации для победы над диабетом и инсулинорезистентностью.
«Все формы упражнений полезны, но данные свидетельствуют о том, что тренировки с отягощениями важнее, чем аэробные упражнения», — сказала она. «Ваши мышцы действуют как резервуар для утилизации глюкозы. Те, кто сильнее, имеют более низкий уровень глюкозы в крови и повышенную чувствительность к инсулину, а это означает, что ваше тело может более эффективно справляться с сахаром».
Тренировки с отягощениями для начинающих могут включать в себя простые упражнения, которые можно выполнять дома без оборудования, включая отжимания, приседания и приседания.
Чтобы увеличить это, можно использовать веса, такие как гантели. И для того, чтобы развить это, потребуется дополнительное оборудование и тренажеры в спортзале.
«Стремитесь выполнять не менее 150 минут упражнений средней интенсивности или 75 минут упражнений высокой интенсивности в неделю. Физические упражнения снижают уровень сахара в крови и являются отличным способом профилактики или лечения диабета», - добавила Захарова.
Оптимальный уровень сахара в крови у всех разный, но если вы следите за собой дома с помощью набора для самотестирования, «нормальная» цель составляет от 4 до 7 миллимолей на литр (ммоль/л) перед едой и от 8,5 до девяти ммоль/л через два часа после еды.
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