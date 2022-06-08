Инсульт: простое изменение образа жизни снижает риск на 40%
Инсульт считается одной из основных причин смерти и инвалидности. Однако есть способы снизить вероятность возникновения инсульта.
Новое исследование показало, что увеличение уровня умеренной активности может снизить риск инсульта на 40 процентов.
Это снижение наиболее выражено у пожилых людей, которые увеличили уровень своей активности с менее чем трех минут до как минимум 14 минут в день.
Терапевт Ирина Андреева прокомментировала исследование специально для МедикФорум:
«Результаты этого исследования показывают, что больше времени, проводимого физически активным, особенно при умеренной интенсивности, и меньше времени, проводимого в сидячем положении, особенно в более длительных приступах, может помочь снизить риск инсульта».
Помимо подчеркивания преимуществ физических упражнений, исследование демонстрирует пагубные последствия малоподвижного образа жизни.
«Результаты подтверждают клинические рекомендации и рекомендации общественного здравоохранения, побуждающие людей больше двигаться и меньше сидеть для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы».
Регулярные физические упражнения наряду со сбалансированным питанием — два основных принципа здорового образа жизни. Умеренные или интенсивные упражнения помогают улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, поддерживать вес на здоровом минимуме и улучшают психологическое состояние.
Однако преимущества можно было получить не только от упражнений средней интенсивности. Легкие упражнения от четырех до пяти часов в день могут снизить риск инсульта.
Это показывает, как легко можно оказать положительное влияние на здоровье с помощью относительно небольшого движения.
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