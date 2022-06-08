Инсульт: простое изменение образа жизни снижает риск на 40%

«Результаты этого исследования показывают, что больше времени, проводимого физически активным, особенно при умеренной интенсивности, и меньше времени, проводимого в сидячем положении, особенно в более длительных приступах, может помочь снизить риск инсульта».

«Результаты подтверждают клинические рекомендации и рекомендации общественного здравоохранения, побуждающие людей больше двигаться и меньше сидеть для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы».