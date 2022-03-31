Инсульт: даже умеренная физическая активность может снизить риск
Эксперты предлагают несколько способов снизить риск инсульта, и многие из них связаны с диетой. Исследования также показывают, что физические упражнения могут помочь снизить риск.
NHS говорит:
«Большинству людей рекомендуется не менее 150 минут (два часа и 30 минут) аэробной активности умеренной интенсивности, такой как езда на велосипеде или быстрая ходьба, каждую неделю. Если вы восстанавливаетесь после инсульта, вам следует обсудить возможные планы упражнений с членами вашей реабилитационной команды».
В метаанализе изучалась общая связь между физической активностью или кардиореспираторной выносливостью и частотой инсульта или смертностью. Метаанализ показал снижение риска инсульта у активных или здоровых людей по сравнению с неактивными или неподходящими людьми в когорте, случай-контроль и обоих типах исследований вместе взятых.
У высокоактивных людей риск заболеваемости или смертности от инсульта был на 25% ниже, чем у малоактивных людей. Действительно, у лиц с умеренной и высокой активностью риск как ишемического, так и геморрагического инсульта был ниже, чем у лиц с низкой активностью.
«Упражнения могут снизить риск возникновения инсульта или транзиторной ишемической атаки (ТИА). Всего 30 минут умеренной активности пять дней в неделю могут снизить риск инсульта более чем на 25 процентов».
Прежде чем стать более активным или начать заниматься спортом, вам следует поговорить со своим врачом общей практики, особенно если вы не делали никаких упражнений в течение некоторого времени. Побочные эффекты некоторых видов лекарств также могут повлиять на ваш выбор упражнений.
Клиника Майо утверждает, что «знание факторов риска инсульта, соблюдение рекомендаций врача и ведение здорового образа жизни» являются лучшими шагами, которые вы можете предпринять для предотвращения инсульта.
Как правило, рекомендации по здоровому образу жизни включают в себя контроль высокого кровяного давления, а изменения здорового образа жизни и лекарства часто используются для лечения высокого кровяного давления.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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