Инсульт: даже умеренная физическая активность может снизить риск

«Большинству людей рекомендуется не менее 150 минут (два часа и 30 минут) аэробной активности умеренной интенсивности, такой как езда на велосипеде или быстрая ходьба, каждую неделю. Если вы восстанавливаетесь после инсульта, вам следует обсудить возможные планы упражнений с членами вашей реабилитационной команды».

«Упражнения могут снизить риск возникновения инсульта или транзиторной ишемической атаки (ТИА). Всего 30 минут умеренной активности пять дней в неделю могут снизить риск инсульта более чем на 25 процентов».