Онкология: врач назвал продукт, который доказано связан с развитие рака
Факторы риска развития рака являются многофакторными, а это означает, что не существует универсального подхода к профилактике. Однако следует соблюдать несколько правил. Один ингредиент, который часто находится между двумя ломтиками хлеба, «определенно» вызывает рак.
Онколог Андрей Воробьев рассказал специально МедикФорум о вреде переработанного мяса:
«Красное и переработанное мясо было диетическим фактором, наиболее последовательно связанным с раком толстой кишки».
Однако опасность в основном связана с тем, как готовится мясо. При воздействии высокой температуры мясо выделяет несколько соединений, которые способствуют развитию заболеваний.
Однако переработанное мясо содержит вредные добавки, такие как нитриты и сульфиты, которые, как считается, в значительной степени способствуют развитию рака. Они способствуют заболеванию, питая кишечные бактерии, которые способствуют развитию рака.
«Хотя нет строгих указаний относительно того, насколько вы должны ограничить употребление красного мяса для профилактики рака, чем меньше, тем лучше», - говорит Воробьев. «Каким бы ни был лежащий в основе механизм, сейчас достаточно доказательств, чтобы постановить, что переработанное мясо «определенно» вызывает рак, а красное мясо «вероятно» вызывает рак».
Обработанное мясо классифицируется как «определенная» причина рака, то есть оно помечено как канцероген группы 1. К этой же группе относятся курение и алкоголь.
Красное мясо, с другой стороны, является канцерогеном группы 2.
Ранее Медикфорум писал о самой опасной группе крови.
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