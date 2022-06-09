Онкология: врач назвал продукт, который доказано связан с развитие рака

«Красное и переработанное мясо было диетическим фактором, наиболее последовательно связанным с раком толстой кишки».

«Хотя нет строгих указаний относительно того, насколько вы должны ограничить употребление красного мяса для профилактики рака, чем меньше, тем лучше», - говорит Воробьев. «Каким бы ни был лежащий в основе механизм, сейчас достаточно доказательств, чтобы постановить, что переработанное мясо «определенно» вызывает рак, а красное мясо «вероятно» вызывает рак».