Жировая болезнь печени: ваш живот может указать на проблему — на что обращать внимание





«Высокий уровень жира в печени также связан с повышенным риском серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление и заболевания почек», — говорит гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум. «Если у вас уже есть диабет, НАЖБП увеличивает вероятность развития проблем с сердцем. При обнаружении и лечении на ранней стадии можно остановить прогрессирование НАЖБП и уменьшить количество жира в печени».

«На ранних стадиях обычно нет никаких симптомов НАЖБП. Вы, вероятно, не узнаете, что у вас есть это, если это не будет диагностировано во время тестов, проведенных по другой причине», - добавляет Южнова.

крайняя усталость

необъяснимая потеря веса

слабость

«Если развивается цирроз печени (самая поздняя стадия), вы можете получить более серьезные симптомы, такие как пожелтение кожи и белков глаз (желтуха), кожный зуд и отеки на ногах, лодыжках, ступнях. или живот (отек)».