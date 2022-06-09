Жировая болезнь печени: ваш живот может указать на проблему — на что обращать внимание
Из-за расположения печени больные могут ощущать «тупую или ноющую боль» в правой верхней части живота — над правой нижней частью ребер. Поскольку в самой ранней форме жировой болезни печени часто нет признаков, эта боль в животе обычно означает, что она находится на второй или третьей из четырех стадий.
Эти стадии известны как неалкогольный стеатогепатит, что означает воспаление печени, и фиброз, когда воспаление вызывает рубцевание.
Жировая болезнь печени — или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — относится к нескольким распространенным типам заболеваний печени. Хотя «это очень похоже на» связанное с алкоголем заболевание печени, оно обычно вызвано избыточным весом или ожирением , а не употреблением слишком большого количества алкоголя.
Если болезнь прогрессирует, это может привести к серьезному повреждению печени, включая цирроз, при котором печень сжимается, становится рубцовой и бугристой.
«Высокий уровень жира в печени также связан с повышенным риском серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление и заболевания почек», — говорит гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум. «Если у вас уже есть диабет, НАЖБП увеличивает вероятность развития проблем с сердцем. При обнаружении и лечении на ранней стадии можно остановить прогрессирование НАЖБП и уменьшить количество жира в печени».
Помимо болей в животе, есть и другие признаки, на которые стоит обратить внимание.
«На ранних стадиях обычно нет никаких симптомов НАЖБП. Вы, вероятно, не узнаете, что у вас есть это, если это не будет диагностировано во время тестов, проведенных по другой причине», - добавляет Южнова.
Иногда люди с неалкогольным стеатогепатитом или фиброзом (на более поздних стадиях НАЖБП) могут испытывать:
- крайняя усталость
- необъяснимая потеря веса
- слабость
«Если развивается цирроз печени (самая поздняя стадия), вы можете получить более серьезные симптомы, такие как пожелтение кожи и белков глаз (желтуха), кожный зуд и отеки на ногах, лодыжках, ступнях. или живот (отек)».
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