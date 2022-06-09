Онкология: судороги в четырех областях тела могут сигнализировать о раковой опухоли

"Если опухоль растет внутри мышцы или давит на нее, это может вызвать судороги в нескольких частях тела. Однако четыре области более склонны к судорогам. Постоянные судороги ног и других мышц являются распространенным побочным эффектом рака и лечения рака, особенно ночью, что может повлиять на сон", - говорит Онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Это может затруднить движение мышц, но обычно это длится всего несколько минут. Они чаще всего встречается в бедрах, икрах, лодыжках или ступнях — но может произойти в любой мышце, в том числе в руках, руках, животе и вдоль грудной клетки».

"Раковые заболевания, которые заставляют организм вырабатывать слишком много лейкоцитов, например некоторые виды лейкемии, могут вызывать мышечные боли", - поясняет Воробьев.