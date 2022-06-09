Онкология: судороги в четырех областях тела могут сигнализировать о раковой опухоли
Судороги в четырех частях тела могут говорить о раке.
Рак может возникнуть в любом месте тела, пока клетки приобретают способность размножаться. Это может происходить как в тканях органов, так и в клетках, и симптомы обычно дают ключ к пониманию того, что поражено.
"Если опухоль растет внутри мышцы или давит на нее, это может вызвать судороги в нескольких частях тела. Однако четыре области более склонны к судорогам. Постоянные судороги ног и других мышц являются распространенным побочным эффектом рака и лечения рака, особенно ночью, что может повлиять на сон", - говорит Онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Когда возникает судорога, это обычно происходит из-за того, что мышца внезапно напрягается, вызывая ощущение стеснения или скованности.
«Это может затруднить движение мышц, но обычно это длится всего несколько минут. Они чаще всего встречается в бедрах, икрах, лодыжках или ступнях — но может произойти в любой мышце, в том числе в руках, руках, животе и вдоль грудной клетки».
Миалгия, которая относится к боли в мышцах, обычно сопровождает судороги. Хотя симптомы могут возникать независимо друг от друга, нередко боли следуют за сокращениями мышц. Интенсивность варьируется в широких пределах, от легкой до тяжелой или где-то посередине.
Когда судорога вызвана самим раком, это часто сигнализирует о росте опухоли в мышце.
Эти типы рака называются саркомами мягких тканей.
Альтернативно, опухоль, которая может расти внутри ткани органа и давить на мышцу, вызывая судороги.
Третий тип рака, вызывающий миалгию, поражает клетки крови.
"Раковые заболевания, которые заставляют организм вырабатывать слишком много лейкоцитов, например некоторые виды лейкемии, могут вызывать мышечные боли", - поясняет Воробьев.
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