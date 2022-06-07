Что помогает сбросить вес в возрасте после 50 лет: объясняет врач Павлова

«С возрастом происходит уменьшение числа половых гормонов, которые влияют на энергообмен как у мужчин, так и у женщин: при этом меняется углеводный обмен, повышается сахар в крови, начинает расти холестерин», - объяснила врач.

«Например, нормой фруктов в этом возрасте являются два плода или два стакана ягод в сутки. Способы похудения, подразумевающие разгрузочные дни «только на фруктах» или «только на крупах», в 50 или 60 лет недопустимы – это путь к диабету. В данном возрасте необходимо строго соблюдать норму углеводов», - подчеркнула медик.

«Прежде чем худеть, нужно сдать анализы, выявить проблемные точки, возможные дефициты витаминов и других питательных веществ. С их учетом уже нужно составлять рацион», - посоветовала медик.