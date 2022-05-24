Диетолог назвал 3 лучших фрукта для снижения липопротеинов низкой плотности

"Богатые пектином — типом растворимой клетчатки, которая снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), — яблоки, клубника и цитрусовые могут помочь снизить показатели. Растворимая клетчатка связывается с холестерином, предотвращая его циркуляцию в крови".

Холестерин ЛПНП и ЛПВП