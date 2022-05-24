Диетолог назвал 3 лучших фрукта для снижения липопротеинов низкой плотности
Холестерин откладывается вдоль стенок артерий, тем самым сужая проход для насыщенной кислородом и питательной крови, циркулирующей по всему телу. Если кровь не может достичь мозга, происходит инсульт. Забитая артерия, вызванная чрезмерным содержанием холестерина, также может препятствовать поступлению крови к сердцу, что приводит к сердечному приступу.
Диетический выбор может иметь большое влияние на уровень холестерина. Диетолог-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал, какие фрукты лучше всего есть.
"Богатые пектином — типом растворимой клетчатки, которая снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), — яблоки, клубника и цитрусовые могут помочь снизить показатели. Растворимая клетчатка связывается с холестерином, предотвращая его циркуляцию в крови".
Холестерин ЛПНП и ЛПВП
Холестерин «переносится через кровь на белках, называемых липопротеинами». Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) известен как «плохой» холестерин, так как его избыток повышает риск сердечных заболеваний и инсультов.
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) известен как «хороший» холестерин, который поглощает холестерин и переносит его в печень. Попадая в печень, холестерин вымывается из организма, тем самым снижая риск заболевания.
Здоровое питание является необходимым условием для снижения уровня холестерина. Вместо пирожных, печенья и пирогов с мясом ешьте больше коричневого риса, орехов, семечек и скумбрии.
В дополнение к диетическим корректировкам уровень холестерина можно снизить с помощью физических упражнений.
Ранее Медикфорум писал о том, как уменьшить холестериновые бляшки.
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