По каким причинам возникает шум только в одном ухе: объясняет ЛОР-врач

Звонки.

Жужжание.

Свист.

Звуки работающих приборов.

Шипение.

Пульсация.

Музыка или пение

«Шум может возникать сразу в двух или только в одном ухе или только на одно. Когда тиннитус затрагивает лишь одну сторону голову, это называется односторонним шумом в ушах. Данное состояние не является отдельно взятой патологией, это практически всегда симптом других нарушений или заболеваний», - отмечает ЛОР-врач Владимир Зайцев.

«Развитие рака уха, носа или горла тоже может вызывать к шум в ушах, в том числе только с одной стороны».