По каким причинам возникает шум только в одном ухе: объясняет ЛОР-врач
Причинами тиннитуса только в одном ухе могут быть различные обстоятельства, от скопления ушной серы до злокачественных заболеваний.
Характерная черта тиннитуса – это то, что шум в ушах ощущается даже если источник звуков во внешней среде отсутствует. В некоторых случаях проблема становится крайне неприятным опытом, влияет на качество жизни человека, у которого может нарушаться сон, усиливаться раздражительность, возникают предпосылки к депрессивному состоянию.
Вот какого роды шумы описывают сами пациенты, страдающие тиннитусом.
- Звонки.
- Жужжание.
- Свист.
- Звуки работающих приборов.
- Шипение.
- Пульсация.
- Музыка или пение
«Шум может возникать сразу в двух или только в одном ухе или только на одно. Когда тиннитус затрагивает лишь одну сторону голову, это называется односторонним шумом в ушах. Данное состояние не является отдельно взятой патологией, это практически всегда симптом других нарушений или заболеваний», - отмечает ЛОР-врач Владимир Зайцев.
Медик объяснил, по каким причинам возникает шум только в одном ухе.
Ушная сера. Одной из частых причин одностороннего шума в ушах является накопление ушной серы. По словам Зайцева, некоторое количество серы в ушах необходимо всем людям – она помогает предотвратить попадание вредных бактерий в слуховой проход и на барабанную перепонку. Но если тело производит слишком много ушной серы, это может вызвать закупорку, что приведет к ухудшению слуха или шуму в ушах в одном ухе. Из-за избытка серы возникает повышенное давление в ухе, стимулирующее нервы, – в результате человек начинает «слышать» звуки.
Болезнь Меньера. Она представляет собой хроническое заболевание, поражающее внутреннее ухо, вызывающее шум в ушах, а также головокружение и потерю слуха. Болезнь Меньера имеет тенденцию обостряться после долгих периодов спокойствия, влияя на появление тиннитуса.
Ушные инфекции. Хронические инфекции уха являются наиболее распространенной причиной одностороннего шума в ушах у детей, подчеркивает врач. Такие инфекции часто поражают среднее ухо и известны как средний отит.
Разрыв барабанной перепонки. Еще одна возможная причина шумов только в одном ухе – это повреждение барабанной перепонки вплоть до полного ее разрыва. Обычно такое происходит после травм.
Рассеянный склероз (РС). Данное заболевание является очень опасным, фактически оно инвалидизирует человека, который лишается возможности нормально управлять своим телом вследствие поражения нервной системы.
В некоторых случаях люди с рассеянным склерозом могут испытывать шум только в одном ухе.
Холестеатома. В ее случае происходит разрастание клеток кожи за барабанной перепонкой, способное привести к долговременному повреждению уха, потере слуха. Холестеатома иногда может возникать в результате хронических инфекций уха.
Рак. Зайцев рекомендует не медлить с обращением к специалистам при возникновении шума в ушах, поскольку расследование его причин может помочь выявить серьезное отклонение.
«Развитие рака уха, носа или горла тоже может вызывать к шум в ушах, в том числе только с одной стороны».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может говорить о здоровье человека его ушная сера.
Владимир Зайцев
Здоровье
ЛОР-врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
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