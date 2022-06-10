Оториноларинголог назвал 5 причин шума только в одном ухе

"Есть много возможных причин тиннитуса в одном ухе: от накопления ушной серы до рака в самых серьезных случаях. Шум может быть безошибочным, но вы никогда не должны игнорировать его. Звон в ушах может быть симптомом многих заболеваний и даже привести к потере слуха, если его не лечить", - говорит оториноларинголог Георгий Абакумов в интервью МедикФорум.

Звонок

Жужжание

Свист

Напевая

Шипение

Пульсация

Музыка

Что вызывает шум в ушах в одном ухе?

Ушная сера

"Если ваше тело производит слишком много ушной серы, это может вызвать закупорку, что приведет к ухудшению слуха или шуму в ушах в одном ухе. Это связано с тем, что вся ушная сера создает повышенное давление в ухе, стимулируя нервы во внутреннем ухе".

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