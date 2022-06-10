Оториноларинголог назвал 5 причин шума только в одном ухе

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Оториноларинголог назвал 5 причин шума только в одном ухе

Если у вас шум в ушах только в одном ухе, это может быть признаком серьезного состояния здоровья.

"Есть много возможных причин тиннитуса в одном ухе: от накопления ушной серы до рака в самых серьезных случаях. Шум может быть безошибочным, но вы никогда не должны игнорировать его. Звон в ушах может быть симптомом многих заболеваний и даже привести к потере слуха, если его не лечить", - говорит  оториноларинголог Георгий Абакумов в интервью МедикФорум.

Звон в ушах — это когда вы слышите шум, часто описываемый как звон, но не всегда, в ушах, который на самом деле не происходит снаружи вас. Этот опыт может быть невероятно раздражающим для пострадавших.

Шумы, которые вы слышите, когда у вас шум в ушах, различаются и описываются как:
  • Звонок
  • Жужжание
  • Свист
  • Напевая
  • Шипение
  • Пульсация
  • Музыка 
Однако шум в ушах на самом деле не считается состоянием здоровья сам по себе, а является симптомом других заболеваний.

Звон в ушах может повлиять на оба уха или только на одно. Когда у вас шум в ушах только в одном ухе, это называется односторонним шумом в ушах.

Что вызывает шум в ушах в одном ухе?

Врач Абакумов назвал 4 причина шума в одном ухе.

Ушная сера

"Если ваше тело производит слишком много ушной серы, это может вызвать закупорку, что приведет к ухудшению слуха или шуму в ушах в одном ухе. Это связано с тем, что вся ушная сера создает повышенное давление в ухе, стимулируя нервы во внутреннем ухе".

Болезнь Меньера


Болезнь Меньера — это хроническое заболевание, поражающее внутреннее ухо, вызывающее шум в ушах, а также головокружение и потерю слуха.
Это состояние имеет тенденцию к обострению, оно может стихать в течение месяцев или даже лет, а обострения могут варьироваться по степени тяжести от легкого головокружения до полного головокружения.

Ушные инфекции


Эти инфекции часто поражают среднее ухо и известны как средний отит.

Разрыв барабанной перепонки


Разрывы барабанной перепонки различаются по размеру: маленькие, как правило, заживают сами по себе, но после больших людей могут оставить без хирургического вмешательства.

Рассеянный склероз (РС)


В некоторых случаях люди с рассеянным склерозом могут испытывать шум в ушах в одном ухе. Это происходит в результате воздействия рассеянного склероза на мозг.

Ранее Медикфорум писал о полезном перекусе.
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