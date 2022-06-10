Оториноларинголог назвал 5 причин шума только в одном ухе
Если у вас шум в ушах только в одном ухе, это может быть признаком серьезного состояния здоровья.
"Есть много возможных причин тиннитуса в одном ухе: от накопления ушной серы до рака в самых серьезных случаях. Шум может быть безошибочным, но вы никогда не должны игнорировать его. Звон в ушах может быть симптомом многих заболеваний и даже привести к потере слуха, если его не лечить", - говорит оториноларинголог Георгий Абакумов в интервью МедикФорум.
Звон в ушах — это когда вы слышите шум, часто описываемый как звон, но не всегда, в ушах, который на самом деле не происходит снаружи вас. Этот опыт может быть невероятно раздражающим для пострадавших.
Шумы, которые вы слышите, когда у вас шум в ушах, различаются и описываются как:
- Звонок
- Жужжание
- Свист
- Напевая
- Шипение
- Пульсация
- Музыка
Звон в ушах может повлиять на оба уха или только на одно. Когда у вас шум в ушах только в одном ухе, это называется односторонним шумом в ушах.
Что вызывает шум в ушах в одном ухе?Врач Абакумов назвал 4 причина шума в одном ухе.
Ушная сера
"Если ваше тело производит слишком много ушной серы, это может вызвать закупорку, что приведет к ухудшению слуха или шуму в ушах в одном ухе. Это связано с тем, что вся ушная сера создает повышенное давление в ухе, стимулируя нервы во внутреннем ухе".
Болезнь Меньера
Болезнь Меньера — это хроническое заболевание, поражающее внутреннее ухо, вызывающее шум в ушах, а также головокружение и потерю слуха.
Это состояние имеет тенденцию к обострению, оно может стихать в течение месяцев или даже лет, а обострения могут варьироваться по степени тяжести от легкого головокружения до полного головокружения.
Ушные инфекции
Эти инфекции часто поражают среднее ухо и известны как средний отит.
Разрыв барабанной перепонки
Разрывы барабанной перепонки различаются по размеру: маленькие, как правило, заживают сами по себе, но после больших людей могут оставить без хирургического вмешательства.
Рассеянный склероз (РС)
В некоторых случаях люди с рассеянным склерозом могут испытывать шум в ушах в одном ухе. Это происходит в результате воздействия рассеянного склероза на мозг.
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