Онкология: проблемы с суставами, которые могут сигнализировать о раке легких
Хотя у некоторых людей ранние стадии заболевания могут протекать бессимптомно, другие более распространенные признаки включают постоянный кашель, повторяющиеся инфекции грудной клетки или кашель с кровью. Онколог Андрей Воробьев предупредил в интервью МедикФорум о других признаках, на которые следует обратить внимание.
"Боль и отек в суставах, известные как гипертрофическая легочная остеоартропатия, могут быть связаны с немелкоклеточным раком легких, на долю которого приходится около 80 процентов случаев рака легких. Это группа симптомов, которые могут поражать органы, легкие, кости и суставы".
Проблемы с суставами быть вызвана веществами, выделяемыми опухолью. Или это может быть вызвано веществами, которые организм вырабатывает, реагируя на опухоль.
«Мы действительно не знаем, почему некоторые люди с раком легких имеют симптомы в суставах, а другие нет. Чаще всего вызывает воспаление костей и суставов запястий и лодыжек. Иногда это проявляется при сканировании костей или рентгене», - добавляет Воробьев.
Лодыжки и запястья могут опухать и воспаляться, вызывая сильную боль и затруднения при движении.
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