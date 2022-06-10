Онкология: проблемы с суставами, которые могут сигнализировать о раке легких





"Боль и отек в суставах, известные как гипертрофическая легочная остеоартропатия, могут быть связаны с немелкоклеточным раком легких, на долю которого приходится около 80 процентов случаев рака легких. Это группа симптомов, которые могут поражать органы, легкие, кости и суставы".

«Мы действительно не знаем, почему некоторые люди с раком легких имеют симптомы в суставах, а другие нет. Чаще всего вызывает воспаление костей и суставов запястий и лодыжек. Иногда это проявляется при сканировании костей или рентгене», - добавляет Воробьев.