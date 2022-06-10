Ушная сера: цвет и запах указывает на проблемы со здоровьем
Есть много причин, по которым у нас есть ушная сера, но в конечном итоге ее функция состоит в том, чтобы защищать и очищать ухо, унося с собой грязь и мусор, когда они выпадают. Его липкая текстура препятствует дальнейшему проникновению бактерий и микробов в ухо и возникновению инфекций, а также защищает от нежелательных гостей. Ушная сера также помогает смазывать кожу и поддерживает естественный баланс PH уха, предотвращая раздражение и сухость.
По словам терапевта Ирины Андреевой, цвет ушной серы не является хорошим способом определить, здоровы вы или нет. В интервью для МедикФорум, она объяснила, когда состояние ушной серы должно вызвать беспокойство.
«Цвет здоровой ушной серы может быть белым, желтым, коричневым или черным. Влажная или сухая ушная сера также хороша — это то, что вы унаследовали от своих родителей. Однако если у вас зеленая или вонючая ушная сера или если ваше ухо кровоточит — это может указывать на инфекцию, и вам следует срочно обратиться к врачу».
Обычно ваше тело вырабатывает достаточное количество ушной серы для поддержания здоровья ушей, но иногда эта сера может затвердевать или разрушаться, что может привести к таким проблемам, как потеря слуха или дискомфорт.
Существуют разные виды ушной серы:
- Сухая шелушащаяся ушная сера, обычно встречающаяся у выходцев из Восточной Азии.
- Влажная, липкая ушная сера, встречающаяся у других народов, например у европейцев.
Каковы признаки избытка ушной серы?
«Если ваши уши забиты серой, иногда может показаться, что вы потеряли слух, поскольку звуки могут стать более приглушенными. Вы можете почувствовать звон или хлопки, почувствовать боль или «заложенность» в ухе. Это странное ощущение, и оно может сбивать с толку, если вы не испытывали его раньше», - говорит Андреева.
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