Ушная сера: цвет и запах указывает на проблемы со здоровьем

«Цвет здоровой ушной серы может быть белым, желтым, коричневым или черным. Влажная или сухая ушная сера также хороша — это то, что вы унаследовали от своих родителей. Однако если у вас зеленая или вонючая ушная сера или если ваше ухо кровоточит — это может указывать на инфекцию, и вам следует срочно обратиться к врачу».

Сухая шелушащаяся ушная сера, обычно встречающаяся у выходцев из Восточной Азии.

Влажная, липкая ушная сера, встречающаяся у других народов, например у европейцев.

Каковы признаки избытка ушной серы?

«Если ваши уши забиты серой, иногда может показаться, что вы потеряли слух, поскольку звуки могут стать более приглушенными. Вы можете почувствовать звон или хлопки, почувствовать боль или «заложенность» в ухе. Это странное ощущение, и оно может сбивать с толку, если вы не испытывали его раньше», - говорит Андреева.