Онколог Воробьев: постоянные позывы после дефекации могут быть точным признаком рака кишечника

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Онколог Воробьев: постоянные позывы после дефекации могут быть точным признаком рака кишечника

Рак кишечника описывает, что происходит, когда клетки начинают бесконтрольно делиться в толстой кишке, что является частью пищеварительного симптома. Раннее выявление имеет важное значение для выживания болезни, однако симптомы часто остаются незамеченными, отчасти из-за недостаточной осведомленности. МедикФорум поговорил с онкологом Андреем Воробьевым, чтобы лучше понять спектр симптомов.

По словам доктора Воробьева, одним явным признаком, который может «точно» показать, что у вас рак кишечника, является «постоянное желание не полностью опорожнить кишечник». Конечно, именно совокупность симптомов дает вам наилучшее указание на рак.
Онколог перечислил следующие признаки:
  • Частая кровь в фекалиях, сопровождающаяся ректальной болью и кровотечением
  • Стойкое изменение консистенции или привычки стула от диареи до запора
  • Сильная боль в животе, особенно в нижней части, судороги и вздутие живота
  • Постоянные позывы к неполному опорожнению кишечника.
«Другие признаки, такие как непреднамеренное увеличение веса и слабость, не могут напрямую указывать на прогноз рака кишечника», — отметил он.

Как ответить


«Обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы рака кишечника в течение трех недель или более».

Обязательно обратитесь к врачу, если ваши симптомы сохраняются или продолжают возвращаться после прекращения лечения, независимо от их тяжести или вашего возраста.

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