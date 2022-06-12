Онколог Воробьев: постоянные позывы после дефекации могут быть точным признаком рака кишечника
Рак кишечника описывает, что происходит, когда клетки начинают бесконтрольно делиться в толстой кишке, что является частью пищеварительного симптома. Раннее выявление имеет важное значение для выживания болезни, однако симптомы часто остаются незамеченными, отчасти из-за недостаточной осведомленности. МедикФорум поговорил с онкологом Андреем Воробьевым, чтобы лучше понять спектр симптомов.
По словам доктора Воробьева, одним явным признаком, который может «точно» показать, что у вас рак кишечника, является «постоянное желание не полностью опорожнить кишечник». Конечно, именно совокупность симптомов дает вам наилучшее указание на рак.
Онколог перечислил следующие признаки:
- Частая кровь в фекалиях, сопровождающаяся ректальной болью и кровотечением
- Стойкое изменение консистенции или привычки стула от диареи до запора
- Сильная боль в животе, особенно в нижней части, судороги и вздутие живота
- Постоянные позывы к неполному опорожнению кишечника.
«Другие признаки, такие как непреднамеренное увеличение веса и слабость, не могут напрямую указывать на прогноз рака кишечника», — отметил он.
Как ответить
«Обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы рака кишечника в течение трех недель или более».
Обязательно обратитесь к врачу, если ваши симптомы сохраняются или продолжают возвращаться после прекращения лечения, независимо от их тяжести или вашего возраста.
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