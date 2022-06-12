Онколог Воробьев: постоянные позывы после дефекации могут быть точным признаком рака кишечника

Частая кровь в фекалиях, сопровождающаяся ректальной болью и кровотечением

Стойкое изменение консистенции или привычки стула от диареи до запора

Сильная боль в животе, особенно в нижней части, судороги и вздутие живота

Постоянные позывы к неполному опорожнению кишечника.

«Другие признаки, такие как непреднамеренное увеличение веса и слабость, не могут напрямую указывать на прогноз рака кишечника», — отметил он.

Как ответить

«Обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо симптомы рака кишечника в течение трех недель или более».