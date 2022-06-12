Кардиолог объяснил связь между преддиабетом и риском сердечного приступа

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Кардиолог объяснил связь между преддиабетом и риском сердечного приступа

Преддиабет, по-видимому, является сильным независимым фактором риска сердечных приступов.

Предиабет — это состояние, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но недостаточно высок, чтобы считаться диабетом. Люди с преддиабетом более склонны к развитию диабета. Хотя известно, что диабет вызывает серьезные заболевания, такие как сердечные приступы, инсульт и проблемы с почками, связь между преддиабетом и проблемами с сердцем долго не была не установлена.

«Важно сместить акцент на лечение преддиабета, а не только диабета. Изменение образа жизни, соблюдать здоровую диету и регулярно заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю у пациентов с предиабетом, чтобы снизить риск сердечных приступов», - сказал кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Предиабет был связан с увеличением вероятности сердечного приступа на 25% по сравнению с пациентами. без преддиабета. У людей с предиабетом также на 45% повышались шансы на чрескожное вмешательство (лечение сердца для открытия заблокированных кровеносных сосудов) и почти вдвое повышался риск операции по шунтированию сердца.

«Результаты последних исследований подтверждают важность раннего выявления преддиабета путем скрининга и раннего вмешательства путем изменения образа жизни и/или приема лекарств для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — добавляет кардиолог.

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