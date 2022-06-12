Кардиолог объяснил связь между преддиабетом и риском сердечного приступа

«Важно сместить акцент на лечение преддиабета, а не только диабета. Изменение образа жизни, соблюдать здоровую диету и регулярно заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю у пациентов с предиабетом, чтобы снизить риск сердечных приступов», - сказал кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Результаты последних исследований подтверждают важность раннего выявления преддиабета путем скрининга и раннего вмешательства путем изменения образа жизни и/или приема лекарств для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — добавляет кардиолог.