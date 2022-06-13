Гинеколог перечислила самые важные витамины для женского здоровья

«Витамин D также называют „D-гормоном“ из-за того, что по структуре он очень похож на половые гормоны. И также, как гормоны, этот витамин воздействует на самые разные процессы в организме человека», — говорит эксперт.

«Также они нужны для обеспечения контроля за активностью генов. При дефиците этих витаминов организм не сможет сглаживать негативные генетические особенности».

Для баланса и здорового протекания всех процессов в женском организме необходимо всегда держать в норме витамин D, витамины группы B (а именно — B6, B9, B12) и витамины-антиоксиданты A, E, С.Этот витамин необходим нам для здорового обмена веществ, профилактики ожирения и инсулинорезистентности. Что касается женского здоровья, он способствует слаженной работе яичников, влияет на гормональный фон, а также благотворно воздействует на репродуктивные функции.Сегодня популярно мнение, что дефицит витамина Д есть у всех. Однако это не так. Поэтому прежде, чем начать прием, обязательно сдайте анализ на выявление дефицита. Если он обнаружится, результаты анализа помогут определить необходимую вам дозу для приема.Стабильный уровень витаминов группы В — это залог здоровья нервной системы.Кроме того, нехватка фолиевой кислоты может повлечь за собой дефицит гемоглобина и развитие анемии.Запасать впрок эти витамины организм не умеет, они очень быстро выводятся. Поэтому опасаться переизбытка не стоит. Однако и употреблять слишком высокие дозы тоже не нужно — это перегружает систему метаболизма. Организму приходится тратить слишком много сил на выведение излишка. Принимайте адекватные дозировки.Что касается антиоксидантов, они главные помощники нашего иммунитета. Именно благодаря этим витаминам организм в состоянии дать отпор воспалениям, токсинам и так далее. Кроме того, витамин Е участвует в гормональной регуляции.Обратите внимание, что витамины А и Е имеют способность к накоплению, поэтому контролируйте дозы. А вот витамин С выводится быстро. Однако бесконтрольно принимать его, особенно на постоянной основе, также не стоит.