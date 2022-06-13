Гинеколог перечислила самые важные витамины для женского здоровья
Гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова назвала наиболее важные для сохранения женского здоровья витамины.
Для баланса и здорового протекания всех процессов в женском организме необходимо всегда держать в норме витамин D, витамины группы B (а именно — B6, B9, B12) и витамины-антиоксиданты A, E, С.
«Витамин D также называют „D-гормоном“ из-за того, что по структуре он очень похож на половые гормоны. И также, как гормоны, этот витамин воздействует на самые разные процессы в организме человека», — говорит эксперт.
Этот витамин необходим нам для здорового обмена веществ, профилактики ожирения и инсулинорезистентности. Что касается женского здоровья, он способствует слаженной работе яичников, влияет на гормональный фон, а также благотворно воздействует на репродуктивные функции.
Сегодня популярно мнение, что дефицит витамина Д есть у всех. Однако это не так. Поэтому прежде, чем начать прием, обязательно сдайте анализ на выявление дефицита. Если он обнаружится, результаты анализа помогут определить необходимую вам дозу для приема.
Стабильный уровень витаминов группы В — это залог здоровья нервной системы.
«Также они нужны для обеспечения контроля за активностью генов. При дефиците этих витаминов организм не сможет сглаживать негативные генетические особенности».
Кроме того, нехватка фолиевой кислоты может повлечь за собой дефицит гемоглобина и развитие анемии.
Запасать впрок эти витамины организм не умеет, они очень быстро выводятся. Поэтому опасаться переизбытка не стоит. Однако и употреблять слишком высокие дозы тоже не нужно — это перегружает систему метаболизма. Организму приходится тратить слишком много сил на выведение излишка. Принимайте адекватные дозировки.
Что касается антиоксидантов, они главные помощники нашего иммунитета. Именно благодаря этим витаминам организм в состоянии дать отпор воспалениям, токсинам и так далее. Кроме того, витамин Е участвует в гормональной регуляции.
Обратите внимание, что витамины А и Е имеют способность к накоплению, поэтому контролируйте дозы. А вот витамин С выводится быстро. Однако бесконтрольно принимать его, особенно на постоянной основе, также не стоит.
Евгения Назимова
Здоровье
Гинеколог-эндокринолог
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