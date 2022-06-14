Жировая болезнь печени из-за алкоголя: названы 5 ранних «расплывчатых» признаков
Регулярное употребление алкоголя сверх рекомендуемых доз подвергает человека значительному риску пострадать от жировой болезни печени.
Жировая болезнь печени встречается в двух основных формах, одна из них которых представляет собой патологию органа, связанную со злоупотреблением алкоголем. Специалисты Британского фонда печени (British Liver Trust) констатируют:
«Вам не обязательно быть зависимым от алкоголя, чтобы печени был нанесен серьезный ущерб. Регулярное или частое употребление алкоголя сверх рекомендуемых доз также может подвергнуть вас риску тех осложнений, которые связаны с жировой болезнью органа».
Также эксперты отмечают, что во многих случаях у людей с алкогольным заболеванием печени не возникает никаких заметных симптомов до тех пор, пока печень не повреждается очень сильно.
«Если вы испытываете ранние симптомы жировой болезни печени, они часто бывают довольно расплывчатыми».
К расплывчатым ранним признакам жировой болезни печени из-за алкоголя медики относят следующие нарушения.
- Боль в животе.
- Потеря аппетита.
- Усталость.
- Диарея.
- Общее плохое самочувствие.
- Пожелтение кожи и белков глаз.
- Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости.
- Отек живота, вызванный скоплением жидкости (асцит).
- Высокая температура и приступы озноба (лихорадка).
- Кожный зуд.
- Выпадение волос.
- Увеличенные кончики пальцев.
- Пятнистые красные ладони.
- Значительная потеря веса.
- Слабость, истощение мышц.
- Проблемы с памятью, сном (бессонница), негативные изменения личности, вызванные накоплением токсинов в мозгу.
- Склонность к более легкому кровотечению и синякам.
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