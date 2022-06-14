Жировая болезнь печени из-за алкоголя: названы 5 ранних «расплывчатых» признаков

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Регулярное употребление алкоголя сверх рекомендуемых доз подвергает человека значительному риску пострадать от жировой болезни печени.

Жировая болезнь печени встречается в двух основных формах, одна из них которых представляет собой патологию органа, связанную со злоупотреблением алкоголем. Специалисты Британского фонда печени (British Liver Trust) констатируют:

«Вам не обязательно быть зависимым от алкоголя, чтобы печени был нанесен серьезный ущерб. Регулярное или частое употребление алкоголя сверх рекомендуемых доз также может подвергнуть вас риску тех осложнений, которые связаны с жировой болезнью органа».

Также эксперты отмечают, что во многих случаях у людей с алкогольным заболеванием печени не возникает никаких заметных симптомов до тех пор, пока печень не повреждается очень сильно.

«Если вы испытываете ранние симптомы жировой болезни печени, они часто бывают довольно расплывчатыми».

К расплывчатым ранним признакам жировой болезни печени из-за алкоголя медики относят следующие нарушения.
  • Боль в животе.
  • Потеря аппетита.
  • Усталость.
  • Диарея.
  • Общее плохое самочувствие.
Специалисты подчеркивают: если человек злоупотребляет алкоголем, его печень может быть повреждена, даже если у него нет ни одного из вышеперечисленных симптомов. По мере того, как печень все более серьезно подвергается воздействию болезни, могут развиваться более очевидные признаки.
  • Пожелтение кожи и белков глаз.
  • Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости.
  • Отек живота, вызванный скоплением жидкости (асцит).
  • Высокая температура и приступы озноба (лихорадка).
  • Кожный зуд.
  • Выпадение волос.
  • Увеличенные кончики пальцев.
  • Пятнистые красные ладони.
  • Значительная потеря веса.
  • Слабость, истощение мышц.
  • Проблемы с памятью, сном (бессонница), негативные изменения личности, вызванные накоплением токсинов в мозгу.
  • Склонность к более легкому кровотечению и синякам.
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