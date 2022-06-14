Жировая болезнь печени из-за алкоголя: названы 5 ранних «расплывчатых» признаков

«Вам не обязательно быть зависимым от алкоголя, чтобы печени был нанесен серьезный ущерб. Регулярное или частое употребление алкоголя сверх рекомендуемых доз также может подвергнуть вас риску тех осложнений, которые связаны с жировой болезнью органа».

«Если вы испытываете ранние симптомы жировой болезни печени, они часто бывают довольно расплывчатыми».

Боль в животе.

Потеря аппетита.

Усталость.

Диарея.

Общее плохое самочувствие.

Пожелтение кожи и белков глаз.

Отек ног, лодыжек и ступней, вызванный скоплением жидкости.

Отек живота, вызванный скоплением жидкости (асцит).

Высокая температура и приступы озноба (лихорадка).

Кожный зуд.

Выпадение волос.

Увеличенные кончики пальцев.

Пятнистые красные ладони.

Значительная потеря веса.

Слабость, истощение мышц.

Проблемы с памятью, сном (бессонница), негативные изменения личности, вызванные накоплением токсинов в мозгу.

Склонность к более легкому кровотечению и синякам.