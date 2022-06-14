Острое повреждение почек: одна чашка кофе в день снижает риск
Многим людям кофе необходим, когда нужно пережить напряженный день, так как кофеин действует как стимулятор. Но теперь есть доказательства того, что всего одна чашка в день может привести к оздоровлению почек.
"Новое исследование показало, что у людей, которые ежедневно выпивали любое количество кофе, риск острого повреждения почек (ОПП) был на 15% ниже. И самая большая разница была обнаружена у тех, кто выпивал от двух до трех чашек в день — риск был ниже на 22-23%. Кофе является одним из наиболее часто потребляемых напитков во всем мире, и было обнаружено, что он обладает широким спектром преимуществ для здоровья", - говорит терапевт Ирина Андреева комментируя исследование специально для МедикФорум.
Тенденции риска ОПП по категориям кофе оставались значительными после многофакторной корректировки по возрасту, полу, расовому центру, образованию, общему ежедневному потреблению энергии, физической активности, курению, употреблению алкоголя, качеству диеты, систолическому артериальному давлению, статусу диабета, использованию антигипертензивных препаратов. агентов, расчетной скорости клубочковой фильтрации и индекса массы тела.
«Большее потребление кофе было связано с более низким риском возникновения ОПП и могло предоставить возможность для кардио-почечной защиты с помощью диеты».
Острое повреждение почек (ОПП) - это означает, что ваши почки внезапно перестают работать должным образом. Болезнь может варьироваться от «незначительной потери» функции почек до «полной» почечной недостаточности. Обычно состояние возникает как осложнение другого серьезного заболевания.
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