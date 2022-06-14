Острое повреждение почек: одна чашка кофе в день снижает риск

"Новое исследование показало, что у людей, которые ежедневно выпивали любое количество кофе, риск острого повреждения почек (ОПП) был на 15% ниже. И самая большая разница была обнаружена у тех, кто выпивал от двух до трех чашек в день — риск был ниже на 22-23%. Кофе является одним из наиболее часто потребляемых напитков во всем мире, и было обнаружено, что он обладает широким спектром преимуществ для здоровья", - говорит терапевт Ирина Андреева комментируя исследование специально для МедикФорум.





«Большее потребление кофе было связано с более низким риском возникновения ОПП и могло предоставить возможность для кардио-почечной защиты с помощью диеты».