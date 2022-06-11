Диетолог назвал оптимальное время для завтрака, если вы хотите избавиться от жира на животе

"Для сброса лишних килограммов лучше подождать несколько часов после пробуждения. Людям, которые перекусывают вечером, следует отложить завтрак, чтобы у их метаболизма было достаточно времени для паузы между приемами пищи. Это, в свою очередь, может помочь улучшить скорость сжигания пищи, предотвращая накопление жира в тканях. Появляется все больше доказательств того, что голодание в течение не менее 14 часов каждый день может помочь похудеть и улучшить обмен веществ. Даже те, кто этого не делает, могут перекусывать до 9 вечера, что затрудняет соблюдение 14-часового периода голодания", - говорит диетолог.

Подкожный жир, который обычно располагается на бедрах и бедрах, является наиболее полезным, поскольку обеспечивает некоторую защиту от болезней. Но висцеральный жир, который находится вне досягаемости, внутри средней части тела, поглощает жизненно важные органы. Предыдущие исследования показали, что оба типа жира «претерпевают кардинальные изменения» во время прерывистого голодания.Чтобы сбросить лишние килограммы, один эксперт предлагает откладывать завтрак до 11 утра каждый день.Это согласуется с результатами недавнего исследования, в котором сделан вывод о том, что голодание около 15 часов в день является оптимальным для снижения веса.Ранее Медикфорум писал о причинах распухших ног.