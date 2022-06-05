Кофе защищает от опасного повреждения почек (сколько нужно пить?)

«Ежедневное употребление кофе может снизить риск острого повреждения почек», - заявили авторы нового расследования, ученые Университета Джонса Хопкинса.

«Более высокий уровень потребления кофе связан с более низким риском повреждения почек».

«Биологически активные соединения кофе или кофеин улучшают оксигенацию почек за счет ослабления потребления кислорода почками при сохранении как скорости клубочковой фильтрации (СКФ), так и почечного плазмотока».