Кофе защищает от опасного повреждения почек (сколько нужно пить?)
Любителей кофе их пристрастие к ароматному напитку защищает от развития почечной недостаточности, об этом говорят результаты нового исследования.
«Ежедневное употребление кофе может снизить риск острого повреждения почек», - заявили авторы нового расследования, ученые Университета Джонса Хопкинса.
Выводы научных специалистов опубликовал журнал Kidney International Reports, в их пользу говорят данные проверки здоровья более 14 000 возрастом (в среднем) 54 года. Наблюдения за ними в общей сложности длились 24 года.
Ученые анализировали, как соотносятся количество кофе, выпиваемого людьми, и показатели их почечного здоровья. Исследователи констатировали в итоге, что существует обратно пропорциональная корреляция:
«Более высокий уровень потребления кофе связан с более низким риском повреждения почек».
В частности, любители кофе лучше защищены от развития такого нарушения, как ОПП – острое повреждение почек. ОПП характеризуется внезапным развитием почечной недостаточности или неожиданно агрессивным процессом повреждения парного органа, происходящим за несколько часов или дней. Новое исследование показало, что вероятность острого повреждения почек снижалась на 15% для участников, употреблявших любое количество кофе, в сравнении с теми, кто его не пил. Для людей, которые выпивали 2-3 чашки кофе ежедневно, аналогичный риск снижался 22-23%.
Объясняя оздоровительное действие кофе на почки, исследователи уточнили:
«Биологически активные соединения кофе или кофеин улучшают оксигенацию почек за счет ослабления потребления кислорода почками при сохранении как скорости клубочковой фильтрации (СКФ), так и почечного плазмотока».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими оздоровительными свойствами обладает лавровый лист.
Университет Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University)
ЗОЖ
медицинское учебно-исследовательское подразделение Университета Джонса Хопкинса., США
Оставить комментарий