Инсульт: кардиолог дает советы по питанию, которые помогут снизить риск смертельного состояния
Невозможно полностью предотвратить инсульт, потому что некоторые вещи, которые увеличивают риск этого состояния, нельзя изменить. Тем не менее, некоторые диетические изменения могут помочь. «Лучший способ предотвратить инсульт — это придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься спортом, избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев, специально для МедикФорум.
Чрезмерное употребление алкоголя может привести к высокому кровяному давлению и вызвать нерегулярное сердцебиение. Поскольку алкогольные напитки содержат много калорий, они также вызывают увеличение веса. Злоупотребление алкоголем увеличивает риск инсульта более чем в три раза.
«Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя повышает риск инсульта. Алкоголь способствует ряду состояний, которые могут увеличить риск инсульта, поэтому важно, чтобы вы регулярно не выпивали больше рекомендуемого лимита», - говорит кардиолог.
Если вы решите употреблять алкоголь, вы должны стремиться не превышать рекомендуемые пределы. Мужчинам и женщинам не рекомендуется регулярно выпивать более 14 единиц в неделю Распределите употребление алкоголя на 3 дня или более, если вы выпиваете больше 14 единиц в неделю.
Если вы чувствуете, что, возможно, пьете слишком много или не можете контролировать свое употребление алкоголя, особенно важно говорить об этом.
"Кроме того, для предотвращения инсульта обычно рекомендуется диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, включающая большое количество свежих фруктов и овощей (5 раз в день) и цельнозерновые продукты".
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