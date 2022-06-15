Инсульт: кардиолог дает советы по питанию, которые помогут снизить риск смертельного состояния

«Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя повышает риск инсульта. Алкоголь способствует ряду состояний, которые могут увеличить риск инсульта, поэтому важно, чтобы вы регулярно не выпивали больше рекомендуемого лимита», - говорит кардиолог.

"Кроме того, для предотвращения инсульта обычно рекомендуется диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, включающая большое количество свежих фруктов и овощей (5 раз в день) и цельнозерновые продукты".