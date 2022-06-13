Что помогает поддерживать в тонусе сосуды при гипертонии: советы врача

«При гипертонической болезни могут наблюдаться и другие проблемы со здоровьем – избыточный вес, ожирение или сахарный диабет. Поэтому каждому пациенту нужно индивидуально подбирать формат лечения. Тем не менее, существуют общие рекомендации, которые касаются поддержания тонуса сосудов».

«Это сухофрукты, фрукты, овощи, орехи», - перечислила эксперт.

«От тонизирующих напитков, таких как крепкий чай и кофе, лучше отказаться, поскольку они возбуждают центральную нервную систему и усиливают кровоснабжение».