Что помогает поддерживать в тонусе сосуды при гипертонии: советы врача
При имеющейся гипертонии в рацион питания следует включать продукты, содержащие калий, витамины группы B, говорит эндокринолог Наталья Лазуренко.
В своем интервью врач рассказала:
«При гипертонической болезни могут наблюдаться и другие проблемы со здоровьем – избыточный вес, ожирение или сахарный диабет. Поэтому каждому пациенту нужно индивидуально подбирать формат лечения. Тем не менее, существуют общие рекомендации, которые касаются поддержания тонуса сосудов».
Наталья Лазуренко поделилась советами о том, что помогает гипертоникам поддерживать сосуды в тонусе.
Продукты с калием. Данный минерал помогает уравновешивать содержание натрия, способствующего отекам и повышению артериального давления.
Один из лучших доступных источников калия – это бананы.
Лазуренко посоветовала есть бананы не максимально созревшими, а слегка недозрелыми – такие плоды содержат резистентный крахмал, мешающий сахару слишком быстро всасываться в кровь.
Продукты с витаминами В. По словам медика, такие продукты также способствуют поддержанию хорошего тонуса сосудов.
«Это сухофрукты, фрукты, овощи, орехи», - перечислила эксперт.
Контроль потребляемой соли. Еще один совет врача – при гипертонии нужно крайне осторожно употреблять в пищу не только соленья, но также острую и копченую еду, поскольку в ней обычно присутствуют повышенные дозы соли. При гипертонии соль без того хуже выводится из организма. Дополнительное потребление натрия будет лишь усугублять имеющуюся проблему с задержкой жидкости.
Питье воды. Врач заметила, что при выборе напитков гипертоникам следует отдавать предпочтение простой воде. некрепким чаям, отварам с добавлением ромашки, мяты, мелиссы.
«От тонизирующих напитков, таких как крепкий чай и кофе, лучше отказаться, поскольку они возбуждают центральную нервную систему и усиливают кровоснабжение».
Физическая активность. Медик советует гипертоникам чаще ходить пешком, придерживаясь такого темпа ходьбы, который бы не вызывал затруднений с дыханием. В идеале пешие прогулки должны занимать ежедневно до 40 минут.
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Наталья Лазуренко
Здоровье
врач-диетолог, эндокринолог
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