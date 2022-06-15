Дерматолог Титова: при каких проблемах может помогать мазь Вишневского

«Создавалась мазь в первую очередь для лечения нагноений, ран и язвенных поражений кожи», - сказала дерматолог.

Кожные повреждения из-за ожогов или обморожений – мазь ускоряет их регенерацию.

Мозоли – обработка мазью помогает спасти кожу, натертую обувью.

Прыщи – мазь содействует вытягиванию гноя.

«Нанести на марлевую ткань, приложить к пораженному участку кожи на один-два часа, смыть водой и протереть спиртовым раствором. Использовать мазь не чаще двух раз в неделю».

Воспалительный процесс – повязки с мазью на ночь ускоряют выход гноя, однако если воспаление достигло. глубоких тканей, аппликации с мазью применяться не должны, чтобы не усугубить проблемы.

Гематомы, пролежни – мазь усиливает кровообращение, что активирует регенерационные процесс в коже, оказывает смягчающее, заживляющее действие.