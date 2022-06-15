Дерматолог Титова: при каких проблемах может помогать мазь Вишневского
Мазь Вишневского может быть эффективным средством в борьбе с мозолями или повреждениями кожи в результате ожогов или обморожений, нагноениями – об этом сообщила врач-дерматолог Виктория Титова.
Титова напомнила в интервью, что мазь носит имя своего создателя, хирурга Александра Вишневского, разработавшего рецептуру средства в 1927 году.
«Создавалась мазь в первую очередь для лечения нагноений, ран и язвенных поражений кожи», - сказала дерматолог.
По словам Титовой, мазь Вишневского по своему составу является натуральной: в ней содержатся березовый деготь в сочетании с касторовым маслом и ксероформом. Каждое из веществ-компонентов мази обладает терапевтическими достоинствами. Например, березовому дегтю присущи антисептические, противовоспалительные и обезболивающие свойства. В касторовом масле много полезного для восстановления кожи витамина Е. Ксероформу свойствен подсушивающий и антисептический эффект, он применяется против поражений слизистых оболочек.
Дерматолог Титова уточнила, при каких проблемах может помогать мазь Вишневского.
- Кожные повреждения из-за ожогов или обморожений – мазь ускоряет их регенерацию.
- Мозоли – обработка мазью помогает спасти кожу, натертую обувью.
- Прыщи – мазь содействует вытягиванию гноя.
«Нанести на марлевую ткань, приложить к пораженному участку кожи на один-два часа, смыть водой и протереть спиртовым раствором. Использовать мазь не чаще двух раз в неделю».
- Воспалительный процесс – повязки с мазью на ночь ускоряют выход гноя, однако если воспаление достигло. глубоких тканей, аппликации с мазью применяться не должны, чтобы не усугубить проблемы.
- Гематомы, пролежни – мазь усиливает кровообращение, что активирует регенерационные процесс в коже, оказывает смягчающее, заживляющее действие.
Оставить комментарий