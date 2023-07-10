Диетолог Пономарева: с этой диетой можно есть даже мороженое

Ешьте мороженое, несмотря на диету? Работает с трюком для похудения

"Пока вы не превысите суточную норму метаболизма, но по-прежнему будете потреблять от 250 до 500 калорий ниже нормы, вы будете автоматически терять вес — дефицит калорий — это волшебное слово", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Плюсы и минусы гибкой диеты

"Конечно, это не означает, что вы должны удобно расположиться на диване с мороженым или пиццей каждый день. Придерживайтесь своих макроэлементов и микроэлементов, готовьте свежие и сбалансированные продукты и тренируйтесь так часто, как вам нравится, в течение недели, не подвергая себя давлению".

Вы находитесь в середине летней диеты для тела, но все еще хотите наслаждаться летом во всех его аспектах? Ваше любимое мороженое одно из них? Ведь даже на диете разрешено есть мороженое. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Однако на самом деле это возможно.Секрет называется «гибкая диета».Кроме того, благодаря «гибкой диете» удается избежать «переедания». Компульсивное переедание описывает расстройство пищевого поведения, при котором больные неоднократно становятся жертвами периодической тяги к еде.Это приводит к полной потере контроля над собственным пищевым поведением, ведь в это время человек ест не от голода, а, например, от эмоционального напряжения. При таком пищевом поведении обычно едят жирную или сладкую пищу – до сильного чувства сытости. После этого пострадавшие испытывают отвращение к себе, за которым следует сильное чувство вины.«Гибкая» диета — это не бесплатный билет, чтобы без колебаний побаловать себя шоколадом, картофелем фри или пиццей. Они также должны быть скорее исключением, чем правилом при таком типе диеты.Ранее МедикФорум писал о симптоме высокого и низкого давления.

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