Невролог Алехина рассказала как "вписаться" в старость - "тренировать голову после 30 лет"

Насколько забывчивость является нормальной?

"Как только забывчивость оказывает сильное влияние на повседневную жизнь, это говорит о слабоумии", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Каковы причины деменции?

Вы можете сделать это на память

«С умственным состоянием то же самое, что и с финансовым планированием: лучше начать рано и инвестировать умеренно, чем инвестировать много позже».

Регулярные физические тренировки: Алехина рекомендует как минимум три точечных занятия по 30 минут каждое в неделю. Танцы также должны улучшить функцию памяти. В танце нет рутины, каждый раз репетируются новые хореографии и движения, что может положительно сказаться на памяти.

Алехина рекомендует как минимум три точечных занятия по 30 минут каждое в неделю. Танцы также должны улучшить функцию памяти. В танце нет рутины, каждый раз репетируются новые хореографии и движения, что может положительно сказаться на памяти. Регулярная умственная тренировка: раньше мы запоминали номера телефонов и названия улиц. Сегодня нам приходится прибегать к другим головоломкам, чтобы оставаться в форме. Самое главное — вырваться из рутины: решить кроссворд, решить судоку, почистить зубы левой рукой вместо правой.

раньше мы запоминали номера телефонов и названия улиц. Сегодня нам приходится прибегать к другим головоломкам, чтобы оставаться в форме. Самое главное — вырваться из рутины: решить кроссворд, решить судоку, почистить зубы левой рукой вместо правой. Здоровое питание: невролог рекомендует есть много овощей, например, при средиземноморской диете.

невролог рекомендует есть много овощей, например, при средиземноморской диете. Социальный обмен: взаимодействие с другими людьми обеспечивает умственный вклад, который тренирует умственную работоспособность.

Врач рассказала, какие меры в идеале следует принимать с 30 лет.Некоторая забывчивость нормальна в повседневной жизни. Вы, наверное, уже испытали, что вы входите в комнату, чтобы взять что-то.Это еще не свидетельствует о патологической забывчивости, даже если с возрастом она может усиливаться. Тогда говорят только о забвении старости. Это вызвано деградацией определенных областей мозга. Это вполне нормально в процессе старения.В наиболее распространенном типе деменции, деменции Альцгеймера, есть некоторые генетические компоненты, которые могут спровоцировать заболевание. Тем не менее, многие факторы окружающей среды также играют роль. Другие формы деменции могут быть вызваны, например, инсультами. Факторы риска включают высокое кровяное давление, курение и малоподвижный образ жизни.Генетические факторы невозможно противодействовать. Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить забывчивость в пожилом возрасте.Ранее МедикФорум писал о признаках низкого и высокого давления.

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