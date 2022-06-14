Чем опасен жир на животе и как от него избавиться?
Врач-гинеколог Евгения Назимова рассказала, какую опасность несет жир на животе для женского здоровья и как от него можно избавиться.
Как убрать жир с живота? Насущный вопрос для женщин всех возрастов. И действительно, именно жир в этой области нашего тела может нанести очень серьезный ущерб нашему здоровью.
«Если при этом у женщины пышный бюст или объемные бедра, это никак не отразится на ее здоровье. А вот даже небольшое увеличение количества жира в области талии может существенно нарушить обмен веществ», — говорит эксперт.
В данном случае главный измерительный прибор — не весы, а сантиметровая лента.
Окружность талии у женщины в любом возрасте и при любом типе телосложения не должна превышать 80 см, а у мужчины — не более 93 см.
Если ваши показатели выше — есть повод обратиться к врачу. Доктор проведет необходимые исследования и определит причины, по которым у вас нарушился обмен веществ, и подберет лечение.
Но врач может только помочь вам, сделать за вас он ничего не может. Конечно, он может назначить препараты, которые усилят расщепление жира и ускорят метаболизм. Возможно, скорректируют гормональный фон, если он нарушен. Но изменить питание и увеличить физическую активность должны вы сами.
Только за счет препаратов, сохраняя свой привычный образ жизни и питания, снижать вес не получится. Какое-то снижение на начальной стадии возможно, но дальше в перспективе, если ничего не менять, все вернется к исходному варианту.
Расщепляясь, жир попадает в наши кровеносные сосуды, оседает на стенках сосудов, увеличивая риск атеросклероза и инфарктов. Более того, если вы постоянно то худеете на 5 кг, то снова прибавляете 10 кг, вы только вредите своему организму.
Если вы приняли решение заниматься восстановлением метаболизма и нормализацией веса, вы должны быть последовательны и двигаться к цели, без срывов.
Евгения Назимова
Здоровье
Врач-гинеколог
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