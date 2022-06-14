Чем опасен жир на животе и как от него избавиться?

«Если при этом у женщины пышный бюст или объемные бедра, это никак не отразится на ее здоровье. А вот даже небольшое увеличение количества жира в области талии может существенно нарушить обмен веществ», — говорит эксперт.

Как убрать жир с живота? Насущный вопрос для женщин всех возрастов. И действительно, именно жир в этой области нашего тела может нанести очень серьезный ущерб нашему здоровью.В данном случае главный измерительный прибор — не весы, а сантиметровая лента.Окружность талии у женщины в любом возрасте и при любом типе телосложения не должна превышать 80 см, а у мужчины — не более 93 см.Если ваши показатели выше — есть повод обратиться к врачу. Доктор проведет необходимые исследования и определит причины, по которым у вас нарушился обмен веществ, и подберет лечение.Но врач может только помочь вам, сделать за вас он ничего не может. Конечно, он может назначить препараты, которые усилят расщепление жира и ускорят метаболизм. Возможно, скорректируют гормональный фон, если он нарушен. Но изменить питание и увеличить физическую активность должны вы сами.Только за счет препаратов, сохраняя свой привычный образ жизни и питания, снижать вес не получится. Какое-то снижение на начальной стадии возможно, но дальше в перспективе, если ничего не менять, все вернется к исходному варианту.Расщепляясь, жир попадает в наши кровеносные сосуды, оседает на стенках сосудов, увеличивая риск атеросклероза и инфарктов. Более того, если вы постоянно то худеете на 5 кг, то снова прибавляете 10 кг, вы только вредите своему организму.Если вы приняли решение заниматься восстановлением метаболизма и нормализацией веса, вы должны быть последовательны и двигаться к цели, без срывов.