Эндокринолог Назимова назвала действенный способ не полнеть после 40 лет
Врач Евгения Назимова подчеркивает, что после 40 лет очень важно контролировать количество углеводов в рационе, в противном случае может активизироваться накопление жира.
В своем интервью эндокринолог Евгения Назимова сообщила, что в организме женщин возрастом после 40 лет изменяется соотношение гормонов. На этом этапе жизни обмен веществ может замедлиться, и тогда тело начнет активнее запасаться жиром в проблемных зонах – могут полнеть руки, бедра, область живота.
Эндокринолог назвала действенный способ не полнеть. По словам Назимовой, женщинам после 40 лет следует умереннее употреблять углеводы, особенно вечером.
«Углеводы дают организму лишнюю энергию, и если в жизни физической активности недостаточно, то есть опасность, что излишки достаточно быстро превратятся в жир», - поделилась врач-эндокринолог,
Медик считает, что лучше всего употреблять углеводные продукты утром. Предпочтительными источниками углеводов являются многие крупы, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи. Они обладают так называемыми сложными углеводами в виде клетчатки, которая обладает свойством замедлять в пищеварительном тракте усвоение холестерина и сахара.
Кроме того, чтобы не полнеть после 40 лет, важно поддерживать здоровую микрофлору кишечника, поскольку это нормализует обмен веществ. Для этого следует есть ту же клетчатку, продукты с эффектом пробиотиков и пребиотиков.
Также врач рекомендует не перекусывать между приемами пищи, обходиться несладкими напитками. Приемов пищи за день должно быть три-четыре, этого достаточно. Важно употреблять белок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи отмечают позитивное действие зеленых бананов на здоровье кишечника.
Евгения Назимова
ЗОЖ
гинеколог-эндокринолог
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