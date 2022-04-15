Эндокринолог Назимова назвала действенный способ не полнеть после 40 лет

«Углеводы дают организму лишнюю энергию, и если в жизни физической активности недостаточно, то есть опасность, что излишки достаточно быстро превратятся в жир», - поделилась врач-эндокринолог,

В своем интервью эндокринолог Евгения Назимова сообщила , что в организме женщин возрастом после 40 лет изменяется соотношение гормонов. На этом этапе жизни обмен веществ может замедлиться, и тогда тело начнет активнее запасаться жиром в проблемных зонах – могут полнеть руки, бедра, область живота.Эндокринолог назвала действенный способ не полнеть. По словам Назимовой, женщинам после 40 лет следует умереннее употреблять углеводы, особенно вечером.Медик считает, что лучше всего употреблять углеводные продукты утром. Предпочтительными источниками углеводов являются многие крупы, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи. Они обладают так называемыми сложными углеводами в виде клетчатки, которая обладает свойством замедлять в пищеварительном тракте усвоение холестерина и сахара.Кроме того, чтобы не полнеть после 40 лет, важно поддерживать здоровую микрофлору кишечника, поскольку это нормализует обмен веществ. Для этого следует есть ту же клетчатку, продукты с эффектом пробиотиков и пребиотиков.Также врач рекомендует не перекусывать между приемами пищи, обходиться несладкими напитками. Приемов пищи за день должно быть три-четыре, этого достаточно. Важно употреблять белок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи отмечают позитивное действие зеленых бананов на здоровье кишечника.