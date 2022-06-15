Побочные эффекты аспирина: возможно повреждение печени – его сигналы
Аспирин является одним из самых популярных лекарств для лечения боли, простуды и гриппоподобных симптомов, – однако он способен вызывать побочные эффекты.
Для профилактики нежелательных эффектов при приеме лекарств медики советуют принимать их в низких дозах. Если, например, произойдет передозировка аспирином, это может привести к различным проблемам, включая повреждение печени.
Аспирин обычно используется при болевых симптомах, в частности, при головной, зубной, менструальной боли, а также для лечения простуды и гриппоподобных симптомов, снижения высокой температуры. Дополнительно он известен как ацетилсалициловая кислота и принадлежит к группе лекарств, называемых нестероидными противовоспалительными средствами. Во многих аптечных средствах от простуды и гриппа аспирин присутствует в сочетании с другими ингредиентами.
Данный препарат не рекомендуется для приема детьми возрастом до 6 лет. У взрослых людей одним из побочных эффектов аспирина может стать повреждение печени, об этом предупреждает британская Национальная служба здравоохранения (NHS). Сигналом данного нарушения становится изменение цвета кожи, глаз, мочи.
«Если белки ваших глаз или кожа становятся желтыми, либо ваша моча становится темнее, это может быть признаком проблем с печенью».
Появление подобных симптомов на фоне приема аспирина является серьезным поводом для обращения к врачу.
Кроме того, прием аспирина может поспособствовать изъязвлению слизистой оболочки пищеварительного тракта.
«Аспирин может вызвать язву в желудке или кишечнике, особенно если вы принимаете его в течение длительного времени или в больших дозах», - напоминает NHS.
Другие серьезные побочные эффекты аспирина могут проявляться следующими сигналами.
- Происходит внутреннее выделение крови, которая появляется с кашлем, в моче, стуле.
- Болят суставы рук и ног – это может быть признаком высокого уровня мочевой кислоты в крови
- Руки или ноги опухли – в тканях задерживается вода.
- При приеме аспирина важно быть уверенным, что препарат безопасен для организма, подчеркивают эксперты.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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