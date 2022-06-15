Побочные эффекты аспирина: возможно повреждение печени – его сигналы

«Если белки ваших глаз или кожа становятся желтыми, либо ваша моча становится темнее, это может быть признаком проблем с печенью».

«Аспирин может вызвать язву в желудке или кишечнике, особенно если вы принимаете его в течение длительного времени или в больших дозах», - напоминает NHS.

Происходит внутреннее выделение крови, которая появляется с кашлем, в моче, стуле.

Болят суставы рук и ног – это может быть признаком высокого уровня мочевой кислоты в крови

Руки или ноги опухли – в тканях задерживается вода.

При приеме аспирина важно быть уверенным, что препарат безопасен для организма, подчеркивают эксперты.