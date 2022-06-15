Без чего организм не может обходиться: базовые элементы здоровья

«Если не устранить те дефициты, о которых пойдёт дальше речь, то организм не сможет нормально функционировать. Без коррекции этих дефицитов будет и дальше нарушаться работа каждой клетки организма», — говорит эксперт.

У нашего организма есть базовые дефициты. И если они не будут закрыты, лечить какие-либо болезни бесполезно — эффекта не будет.Нарушения этих базовых дефицитов — это те самые первые тревожные сигналы, которые если их игнорировать, через время приведут к серьезным болезням.Итак, теперь по порядку. ЖКТ — важно нормализовать его работу, иначе все витамины и минералы не будут усваиваться.— если вы не добираете белок из пищи, то у вас попросту нет главного строительного материала для организма. Корректируем и балансируем рацион. Добавляем коллаген, как дополнительный источник аминокислот.— важен и нужен для каждой клетки. Однако без сбора анамнеза его нельзя принимать. При воспалении в кишечнике прием витамина С может только навредить.—участвует в более 1000 реакций. Суточная потребность — 400 мг. Через еду этот минерал очень трудно набрать, поэтому подключаем дополнительный прием. Базово можно принимать хелатную форму, которая подойдет всем.— профилактическая доза 150 мкг. Перед применением важно проверить состояние щитовидки. У большинства имеется дефицит йода. Имейте ввиду, что йодированная соль не восполнит в полной мере дефициты.— чтобы не допустить анемии, важно на ранних стадиях контролировать ферритин. Это дыхание, энергия каждой клетки. Дозировки железа назначаются после сдачи анализов.— это не только кальций-фосфорный обмен. Это еще и энергия для клеток, иммунопротекция и так далее.