Без чего организм не может обходиться: базовые элементы здоровья
Эндокринолог-нутрициолог Арина Тертышная перечислила базовые элементы, без которых невозможно сохранить здоровье и хорошее самочувствие.
У нашего организма есть базовые дефициты. И если они не будут закрыты, лечить какие-либо болезни бесполезно — эффекта не будет.
«Если не устранить те дефициты, о которых пойдёт дальше речь, то организм не сможет нормально функционировать. Без коррекции этих дефицитов будет и дальше нарушаться работа каждой клетки организма», — говорит эксперт.
Нарушения этих базовых дефицитов — это те самые первые тревожные сигналы, которые если их игнорировать, через время приведут к серьезным болезням.
Итак, теперь по порядку. ЖКТ — важно нормализовать его работу, иначе все витамины и минералы не будут усваиваться.
Белок — если вы не добираете белок из пищи, то у вас попросту нет главного строительного материала для организма. Корректируем и балансируем рацион. Добавляем коллаген, как дополнительный источник аминокислот.
Витамин С — важен и нужен для каждой клетки. Однако без сбора анамнеза его нельзя принимать. При воспалении в кишечнике прием витамина С может только навредить.
Магний —участвует в более 1000 реакций. Суточная потребность — 400 мг. Через еду этот минерал очень трудно набрать, поэтому подключаем дополнительный прием. Базово можно принимать хелатную форму, которая подойдет всем.
Йод — профилактическая доза 150 мкг. Перед применением важно проверить состояние щитовидки. У большинства имеется дефицит йода. Имейте ввиду, что йодированная соль не восполнит в полной мере дефициты.
Железо — чтобы не допустить анемии, важно на ранних стадиях контролировать ферритин. Это дыхание, энергия каждой клетки. Дозировки железа назначаются после сдачи анализов.
Витамин Д — это не только кальций-фосфорный обмен. Это еще и энергия для клеток, иммунопротекция и так далее.
Арина Тертышная
Здоровье
Эндокринолог-нутрициолог
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