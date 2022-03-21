Врач назвал главные витамины для женского организма

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Здоровая женщина

Доктор нутрициолог-диетолог Анатолий Жигун перечислил, какие витамины и полезные вещества наиболее важны для женского здоровья.

Эксперт отмечает, что есть три главных направления в этом вопросе, которых обязательно нужно придерживаться. Первое — это жирорастворимые витамины плюс Омега-3.
«Нас интересуют в первую очередь витамины группы D-D3, Е, К. Основной дефицит приходится на D3 — это оказывает огромные негативные последствия. Богатейший источник этих полезных веществ — масло печени трески и любые жирные сорта рыбы», — говорит специалист.

Всего 10 г масла печени трески в сутки достаточно, чтобы минимизировать дефициты. Это касается и жирорастворимых витаминов,  и Омега-3. Здесь важно отметить, что именно жиры — главное условие для бесперебойной работы гормональной системы. Без жиров не могут нормально образовываться половые гормоны.

Многие женщины в погоне за стройностью отказываются от полезных жиров, чем наносят своему здоровью непоправимый ущерб. Отказываться нужно не от жиров, а от избытка углеводов! Отсутствие жиров сбивает менструальный цикл, плохо сказывается на состоянии ногтей и волос. 

Второе важное направление — это элементы, которые влияют на работу щитовидной железы: йод, цинк и селен. Принимать их нужно постоянно, дозировку назначает врач.
И третье направление — минералы: калий, магний, натрий. Достаточное количество этих веществ поможет решить проблемы отечности, нормализовать работу лимфы, исчезнут судороги. Работоспособность улучшится.
Анатолий Жигун
Анатолий Жигун
ЗОЖ
Нутрициолог, диетолог, эксперт по интервальному голоданию
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