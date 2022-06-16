Диетолог Соломатина: кому могут навредить абрикосы?

«Людям, которые имеют проблемы с ЖКТ или сахарный диабет, не стоит злоупотреблять абрикосами», - сказала диетолог Соломатина.

интервью врача-диетолога Елены Соломатиной прозвучали пояснения о том, кому могут навредить абрикосы.Медицинский специалист уточнила, что очень спелые и сладкие абрикосы могут отличаться большим количеством сахаров. Если уже имеются проблемы, связанные с повышением уровня сахара в крови, такой фрукт может лишь навредить – прежде всего, если окажется съеденным на пустой желудок или в большой дозировке.Диабетикам, которые следят за своим содержание сахара в крови, по мнению Соломатиной, можно съедать один или два абрикоса за день.Врач-диетолог напомнила, что фрукты отличаются достаточно высоким содержанием клетчатки. Их нужно с большой осторожностью есть тем, кто имеет проблемы с кишечником – гастрит, язву, колит, синдром раздраженного кишечника. Также при передозировке клетчатка может навредить тем, кто восстанавливается после хирургических вмешательств, отравлений.Не стоит забывать и того, что абрикосы содержат много вещества предшественника витамина А бета-каротина. Соломатина предупредила: фрукты в большом количестве способны вызывать аллергию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с чем вредно сочетать хлеб.