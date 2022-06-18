Ранние симптомы деменции: первые трудности проявляются при кипячении чайника

«Узнавание — трудности с узнаванием людей или пониманием того, для чего предназначены предметы», — это признак, который может предшествовать потере памяти у людей с лобно -височной деменцией — одним из видов деменции. Например, понимание того, что чайник используется для кипячения воду или что пульт дистанционного управления управляет телевизором», — говорит врач-невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.

«Людям с ЛВД может быть труднее глотать, есть, общаться, у них могут возникнуть трудности с контролем мочевого пузыря или кишечника по мере того, как симптомы становятся более серьезными. У некоторых людей могут возникнуть проблемы с движением, подобные тем, которые наблюдаются при болезни Паркинсона», - добавляет Алехина.