Ранние симптомы деменции: первые трудности проявляются при кипячении чайника
Мало кто будет дважды задумываться о том, чтобы вскипятить чайник для чашки чая. Но эти повседневные занятия могут быть намного сложнее для человека с деменцией и могут стать подарком, когда дело доходит до постановки диагноза.
Это происходит из-за проблем с распознаванием предметов или людей.
«Узнавание — трудности с узнаванием людей или пониманием того, для чего предназначены предметы», — это признак, который может предшествовать потере памяти у людей с лобно -височной деменцией — одним из видов деменции. Например, понимание того, что чайник используется для кипячения воду или что пульт дистанционного управления управляет телевизором», — говорит врач-невролог Александра Алехина в интервью МедикФорум.
Лобно-височная деменция, или ЛВД, является более редким типом деменции. Считается, что он составляет менее одного из 20 всех случаев деменции. Хотя это обычно поражает людей в возрасте от 45 до 64 лет, оно также может поражать людей всех возрастов.Его может быть труднее обнаружить, чем другие формы деменции, поскольку симптомы могут «сильно отличаться от потери памяти и спутанности сознания, которые мы можем ассоциировать с более распространенными типами деменции».
«Людям с ЛВД может быть труднее глотать, есть, общаться, у них могут возникнуть трудности с контролем мочевого пузыря или кишечника по мере того, как симптомы становятся более серьезными. У некоторых людей могут возникнуть проблемы с движением, подобные тем, которые наблюдаются при болезни Паркинсона», - добавляет Алехина.
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