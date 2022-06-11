Симптомы высокого уровня холестерина: «необратимый» знак на вашем лице

"Названный бессимптомным состоянием, высокий уровень холестерина обычно не вызывает многих симптомов, однако иногда могут возникать некоторые предупреждающие знаки. Одним признаком, который является очень серьезным и потенциально ослепляющим, является бляшка, наблюдаемая внутри одной из небольших артерий в глазу, известная как бляшка Холленхорста. Это накопление холестерина, оторвавшегося от сгустка «выше по течению», обычно от гораздо более крупной артерии, такой как сонная артерия", - говорит Варфоломеев.

«Бляшка в глазу будет блокировать поток крови дальше «вниз по течению», тем самым закупоривая эту артерию и вызывая смерть ткани, питаемой этой артерией. Это называется окклюзией ветвей артерии сетчатки (BRAO) или, если основной артериальный приток к сетчатке заблокирован, окклюзией центральной артерии сетчатки».