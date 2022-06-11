Симптомы высокого уровня холестерина: «необратимый» знак на вашем лице
Высокий уровень холестерина является предвестником серьезных проблем со здоровьем, от сердечных заболеваний до инсультов. В то время как ваши мысли могут перемещаться к сердцу и артериям, когда вы думаете о жировом веществе, портал здоровья предупреждает, что предупреждающие знаки также могут появиться в ваших глазах.
От безобидных до «разрушительных» последствий высокий уровень холестерина может повлиять на ваши глаза и ваше зрение. Кардиолог Олег Варфоломеев объяснил специально для МедикФорум, как обнаружить «серьезный» признак, называемый бляшкой Холленхорста, который может указывать на высокий уровень.
"Названный бессимптомным состоянием, высокий уровень холестерина обычно не вызывает многих симптомов, однако иногда могут возникать некоторые предупреждающие знаки. Одним признаком, который является очень серьезным и потенциально ослепляющим, является бляшка, наблюдаемая внутри одной из небольших артерий в глазу, известная как бляшка Холленхорста. Это накопление холестерина, оторвавшегося от сгустка «выше по течению», обычно от гораздо более крупной артерии, такой как сонная артерия", - говорит Варфоломеев.
Что еще хуже, бляшка Холленхорста может привести к «необратимым» последствиям всего за несколько часов.
«Бляшка в глазу будет блокировать поток крови дальше «вниз по течению», тем самым закупоривая эту артерию и вызывая смерть ткани, питаемой этой артерией. Это называется окклюзией ветвей артерии сетчатки (BRAO) или, если основной артериальный приток к сетчатке заблокирован, окклюзией центральной артерии сетчатки».
Неудивительно, что все клетки вашего тела нуждаются в кислороде, чтобы выжить. Однако именно артерии, представляющие собой «магистрали», несут этот важный элемент.
Если эти «магистрали» заблокированы холестериновыми бляшками, кровь не достигает ткани, к которой она направлялась, и, следовательно, кислород тоже не достигает.
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