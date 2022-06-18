Симптомы рака простаты: онколог назвал два «действительно важных» признаков в моче

«Рак предстательной железы является наиболее распространенным типом рака среди мужчин в Великобритании и в основном поражает людей старше 50 лет. Во многих случаях рак простаты не вызывает никаких симптомов. Проблемы с мочеиспусканием часто могут быть одним из первых признаков того, что что-то не так, особенно если рак давит на уретру или растет рядом с ней. Действительно важно, чтобы мужчины обращались к своему терапевту как можно скорее, если они замечают какие-либо изменения в моче или какие-либо другие симптомы», - говорит Воробьев.

Если у вас проявляются эти симптомы, не паникуйте. Все это может быть вызвано другими проблемами, и многие из них являются просто временными симптомами. Рекомендуется как можно скорее поговорить с вашим лечащим врачом о любых проблемах, которые могут у вас возникнуть, чтобы они могли продолжить расследование».

Шесть изменений в моче, которые могут быть симптомом рака простаты

«Вы будете знать, что для вас нормально, но если вы начнете чаще мочиться в течение дня, у вас возникнет внезапное желание идти или вам нужно вставать ночью, это может быть признаком. что ваша простата увеличилась или что-то еще не так, например, ИМП».

«Это может быть связано с тем, что увеличенная простата или опухоль блокируют отток мочи к уретре».