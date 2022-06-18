Симптомы рака простаты: онколог назвал два «действительно важных» признаков в моче
Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал эксклюзивно для МедикФорум о симптомах рака простаты.
«Рак предстательной железы является наиболее распространенным типом рака среди мужчин в Великобритании и в основном поражает людей старше 50 лет. Во многих случаях рак простаты не вызывает никаких симптомов. Проблемы с мочеиспусканием часто могут быть одним из первых признаков того, что что-то не так, особенно если рак давит на уретру или растет рядом с ней. Действительно важно, чтобы мужчины обращались к своему терапевту как можно скорее, если они замечают какие-либо изменения в моче или какие-либо другие симптомы», - говорит Воробьев.
Если у вас проявляются эти симптомы, не паникуйте. Все это может быть вызвано другими проблемами, и многие из них являются просто временными симптомами. Рекомендуется как можно скорее поговорить с вашим лечащим врачом о любых проблемах, которые могут у вас возникнуть, чтобы они могли продолжить расследование».
Шесть изменений в моче, которые могут быть симптомом рака простаты
Потребность в более частом мочеиспускании, часто ночью
«Вы будете знать, что для вас нормально, но если вы начнете чаще мочиться в течение дня, у вас возникнет внезапное желание идти или вам нужно вставать ночью, это может быть признаком. что ваша простата увеличилась или что-то еще не так, например, ИМП».
Трудности с началом мочеиспускания
Помимо того, что некоторые мужчины чаще нуждаются в туалете, они могут обнаружить, что они натуживаются, когда начинают мочиться. Помимо того, что мужчины нуждаются в более частом мочеиспускании, они, как правило, обнаруживают, что, когда они добираются до туалета, у них возникают проблемы с мочеиспусканием.
«Это может быть связано с тем, что увеличенная простата или опухоль блокируют отток мочи к уретре».
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