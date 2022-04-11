Рак яичников: острая потребность в мочеиспускании - важный признак
Чем раньше рак яичников диагностируется и лечится, тем больше шансов на излечение. Действительно, по данным Cancer Research UK, почти 95 из 100 женщин переживают свой рак в течение пяти или более лет после того, как им поставили диагноз, если они были диагностированы на первой стадии.
Рак яичников — это когда аномальные клетки в яичнике начинают бесконтрольно расти и делиться и в конечном итоге образуют опухоль.
«Знание симптомов рака яичников может спасти вам жизнь», — заявляет Target Ovarian Cancer и добавляет несколько других признаков.
Постоянное вздутие живота, чувство быстрого насыщения, потеря аппетита и боль в области таза или живота также являются признаками, о которых следует знать.
Иногда могут быть и другие симптомы. К ним относятся изменения в работе кишечника, такие как диарея или запор, а также чувство сильной усталости.
Некоторые люди будут испытывать потерю веса, что также связано с раком яичников.
«Любое кровотечение после менопаузы всегда должно быть исследовано врачом общей практики», — добавляет Target Ovarian Cancer.
Рак яичников в основном поражает женщин, переживших менопаузу, но может поражать и более молодых женщин.
Если у вас есть другие симптомы рака яичников, которые не исчезнут, вам также следует обратиться к врачу общей практики. NHS добавляет, что если у вас есть семейная история рака яичников и вы обеспокоены тем, что вы можете подвергаться более высокому риску заболеть им, вам также следует обратиться за советом к своему врачу общей практики .
«Маловероятно, что у вас рак, но лучше провериться. Врач общей практики может провести несколько простых тестов, чтобы определить, есть ли он у вас», — заявляет орган здравоохранения.
Ранее Медикфорум писал о признаках рака, которые нельзя игнорировать.
Target Ovarian Cancer
Здоровье
Единственная благотворительная организация по борьбе с раком яичников, работающая во всех четырех странах Великобритании.
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