Рак яичников: острая потребность в мочеиспускании - важный признак

«Знание симптомов рака яичников может спасти вам жизнь», — заявляет Target Ovarian Cancer и добавляет несколько других признаков.

«Любое кровотечение после менопаузы всегда должно быть исследовано врачом общей практики», — добавляет Target Ovarian Cancer.

«Маловероятно, что у вас рак, но лучше провериться. Врач общей практики может провести несколько простых тестов, чтобы определить, есть ли он у вас», — заявляет орган здравоохранения.