Выпадение волос: трихолог назвал бьюти-совет, который оказался вредным — может привести к их выпадению
Трихолог Олег Спиридонов рассказал специально для МедикФорум, как популярный совет по мытью волос может привести к выпадению прядей.
«Холодное ополаскивание могут бодрить, но они не делают ваши волосы более блестящими и не закрывают кутикулу. Во всяком случае, холодное ополаскивание может быть вредно для ваших волос».
Трихолог объяснил, что холодное полоскание «сужает кровеносные капилляры в коже головы», которые в противном случае доставляли бы питательные вещества к каждому фолликулу. Без достаточного количества питательных веществ может произойти выпадение волос, особенно если вы еще не придерживаетесь здоровой диеты.
«Будучи второстепенной тканью, волосы первыми отказываются от питательных веществ и последними получают пользу от потребляемых вами питательных веществ. В некоторых случаях питание само по себе может быть единственной причиной выпадения волос», - добавил Спиридонов.
Для оптимального роста, здоровья и внешнего вида волос врач рекомендует диету, богатую полноценным белком, железом и сложными углеводами.
«Идеально есть не менее 120 г белка (содержащего все незаменимые аминокислоты) на завтрак и обед. Примеры: рыба, яйца, нежирное мясо, птица и нежирный творог. Для вегетарианцев и веганов хорошими вариантами будут тофу, лебеда и орехи».
Ферритин, запасенное железо, необходим для производства белка волосковых клеток. Врач рекомендует два раза в неделю есть красное мясо или принимать пищевые добавки, содержащие железо. Цельные зерна также имеют решающее значение для снабжения энергией клеток прядей волос.
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