Выпадение волос: трихолог назвал бьюти-совет, который оказался вредным — может привести к их выпадению

«Холодное ополаскивание могут бодрить, но они не делают ваши волосы более блестящими и не закрывают кутикулу. Во всяком случае, холодное ополаскивание может быть вредно для ваших волос».

«Будучи второстепенной тканью, волосы первыми отказываются от питательных веществ и последними получают пользу от потребляемых вами питательных веществ. В некоторых случаях питание само по себе может быть единственной причиной выпадения волос», - добавил Спиридонов.

«Идеально есть не менее 120 г белка (содержащего все незаменимые аминокислоты) на завтрак и обед. Примеры: рыба, яйца, нежирное мясо, птица и нежирный творог. Для вегетарианцев и веганов хорошими вариантами будут тофу, лебеда и орехи».