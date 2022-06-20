Летние проблемы со здоровьем: чем опасна крапивница – врач
Крапивница в виде аллергической реакции с сильным покраснением, волдырями и зудом является распространенной летней проблемой – почему к ней нужно относиться очень серьезно, объясняет врач.
По словам врача, дерматолога и дерматохирурга Григория Гольдина, в некоторых случаях красные пятна, возникающие при крапивнице, сопровождаются сильнейшим зудом, доставляющим мучение. Подобная реакция организма свидетельствует о тяжелой аллергической реакции – но что может провоцировать такую крапивницу?
Гольдин объяснил, что крапивница возникает, когда определенные триггеры начинают воздействовать на тучные клетки – эндогенные клетки, которые помогают организму бороться с болезнетворными микроорганизмами. Когда тучные клетки становятся активными, они посылают в окружающие ткани провоспалительные вещества-мессенджеры – в первую очередь, гистамин. Он расширяет кровеносные сосуды и делает их более проницаемыми для воды. Это приводит к тому, что кожа становится красной и опухшей.
Кроме того, вещества-мессенджеры связываются с нервными волокнами, из-за чего возникают эффекты зуда, отека.
Что стимулирует деятельность тучных клеток и вызывает появление неприятных симптомов? Врач перечислил ряд факторов.
- Вирусные инфекции.
- Поражение бактериями стрептококками.
- Пища – например, коровье молоко или фрукты.
- Укусы насекомых.
- Пыльца растений и шерсть животных.
- Некоторые лекарства (например, от ревматизма).
- Воздействие экстремальных температур – жары, холода.
- Аутоиммунные реакции организма.
- Некоторые заболевания, в частности, воспаление желчного пузыря.
- Физические или механические раздражители, непосредственно воздействующие на кожу, включая собственные волосы, одежду.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что язвы во рту могут быть признаком серьезных патологий.
Григорий Гольдин
Здоровье
врач-дерматокосметолог, дерматохирург
Оставить комментарий