Летние проблемы со здоровьем: чем опасна крапивница – врач

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кожный зуд

Крапивница в виде аллергической реакции с сильным покраснением, волдырями и зудом является распространенной летней проблемой – почему к ней нужно относиться очень серьезно, объясняет врач.

По словам врача, дерматолога и дерматохирурга  Григория Гольдина, в некоторых случаях красные пятна, возникающие при крапивнице, сопровождаются сильнейшим зудом, доставляющим мучение. Подобная реакция организма свидетельствует о тяжелой аллергической реакции – но что может провоцировать такую крапивницу?

Гольдин объяснил, что крапивница возникает, когда определенные триггеры начинают воздействовать на тучные клетки – эндогенные клетки, которые помогают организму бороться с болезнетворными микроорганизмами. Когда тучные клетки становятся активными, они посылают в окружающие ткани провоспалительные вещества-мессенджеры – в первую очередь, гистамин. Он расширяет кровеносные сосуды и делает их более проницаемыми для воды. Это приводит к тому, что кожа становится красной и опухшей.

Кроме того, вещества-мессенджеры связываются с нервными волокнами, из-за чего возникают эффекты зуда, отека.

Что стимулирует деятельность тучных клеток и вызывает появление неприятных симптомов? Врач перечислил ряд факторов.
  • Вирусные инфекции.
  • Поражение бактериями стрептококками.
  • Пища – например, коровье молоко или фрукты.
  • Укусы насекомых.
  • Пыльца растений и шерсть животных.
  • Некоторые лекарства (например, от ревматизма).
  • Воздействие экстремальных температур – жары, холода.
  • Аутоиммунные реакции организма.
  • Некоторые заболевания, в частности, воспаление желчного пузыря.
  • Физические или механические раздражители, непосредственно воздействующие на кожу, включая собственные волосы, одежду.
В чем особая опасность крапивницы. Возникновение такой аллергической реакции часто бывает непредсказуемым, точный триггер так и остается невыясненным. Между тем, внезапные симптомы крапивницы могут быть сигналом анафилаксии – аллергического шока, который может оказаться смертоносным. Его симптомы – ослабление кровообращения вплоть до коллапса, тошнота, диарея, одышка, тахикардия. В том случае, когда происходит сильный выброс гистамина, и он проникает глубоко в ткани, возможен ангионевротический отек (отек Квинке) с характерным опуханием кожи, слизистых и подкожной жировой клетчатки. Это очень опасная реакция организма, чреватая удушьем и требующая оперативной помощи

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что язвы во рту могут быть признаком серьезных патологий.
Григорий Гольдин
Григорий Гольдин
Здоровье
врач-дерматокосметолог, дерматохирург
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