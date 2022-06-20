Запор: когда он становится опасным и когда нужно принимать слабительное – врач
Когда дело доходит до посещения туалета, каждый организм имеет свой собственный ритм, напоминают врачи. Но в некоторых случаях слишком редкая дефекация становится серьезной проблемой.
Запор характеризуется трудностями с движением мышц кишечника. Человек с этим нарушением редко ходит в туалет, а когда делает это, то испытывают боль, вызываемую прохождением затвердевшего кишечного содержимого. Справиться с его высвобождением позволяет только натуживание, хотя иногда не помогает и оно.
«Врачи обычно говорят о запоре, когда человек может сходит в туалет реже трех раз в неделю. Впрочем, даже такая частота еще не означает автоматически проблемы, поскольку режим опорожнения в случае каждого конкретного организма может быть сугубо индивидуальным», - сказал в интервью «МедикФорум» хирург Евгений Ширяев.
Врач пояснил, что запор может быть временным явлением, возникать в виде реакции организма на влияние каких-то факторов. Например, это может быть стресс, употребление незнакомых продуктов или изменение рациона в целом, изменившееся время приема пищи, малоподвижность.
«Женщины в силу своей физиологии в два раза чаще страдают от запоров, чем мужчины, и чем старше они становятся, тем сильнее выражается подверженность этой проблеме», - сказал Ширяев.
Когда запор становится опасным. По словам врача, тревогу нужно бить, если симптомы запора регулярно повторяются или, возникнув, длятся в течение длительного периода времени (три месяца).
Самым опасным обстоятельством, связанным с запором, является кишечная непроходимость. Она означает высокий риск повреждения стенки кишечника, при котором ткань тракта, перестав нормально функционировать, подвергнется некрозу, и в организме начнут распространяться патогенные бактерии. Последствием этого может стать потенциально смертоносное заражение крови.
Когда следует принимать слабительное? Если запор продолжается более трех дней, домашние средства не помогают и есть заметные симптомы недомогания, может иметь смысл принять слабительное.
Что важно: использовать слабительные средства следует только по назначению специалиста и в экстренных случаях. Если такие препараты принимаются на регулярной основе, возникает риск привыкания и усиления проблемы запоров. Зависимость от слабительных может навсегда изменить естественное пищеварение и потребовать медицинского лечения.
Домашние средства от запоров. Врач подчеркивает: всегда важно есть медленно, хорошо пережевывать пищу, так как это позволяет расщепляющим слюнным ферментам проникать в нее, облегчать переваривание. Также нужно есть достаточно клетчатки и пить достаточно жидкости.
«Некоторые продукты обладают легким слабительным эффектом - это квашеная капуста, сырой лук, сухофрукты, льняное семя, отруби. Также вы поможете своему пищеварительному тракту, если обзаведетесь привычкой выпивать большой стакан воды после пробуждения».
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Евгений Ширяев
Здоровье
врач-хирург высшей квалификационной категории
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