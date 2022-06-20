Запор: когда он становится опасным и когда нужно принимать слабительное – врач





«Врачи обычно говорят о запоре, когда человек может сходит в туалет реже трех раз в неделю. Впрочем, даже такая частота еще не означает автоматически проблемы, поскольку режим опорожнения в случае каждого конкретного организма может быть сугубо индивидуальным», - сказал в интервью «МедикФорум» хирург Евгений Ширяев.





«Женщины в силу своей физиологии в два раза чаще страдают от запоров, чем мужчины, и чем старше они становятся, тем сильнее выражается подверженность этой проблеме», - сказал Ширяев.

«Некоторые продукты обладают легким слабительным эффектом - это квашеная капуста, сырой лук, сухофрукты, льняное семя, отруби. Также вы поможете своему пищеварительному тракту, если обзаведетесь привычкой выпивать большой стакан воды после пробуждения».