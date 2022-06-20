Врач назвал простой способ предотвратить повреждение суставов
Многим из нас в детстве говорили «сидеть прямо» и не сутулиться за обеденным столом. Помимо хороших манер, хорошая осанка также полезна для здоровья.
И теперь, когда все больше сидячих сотрудников работают из дома, может быть легко сидеть в позах, которые могут быть не лучшими для нашего тела. Эксперт сообщил, что хорошая осанка на самом деле может увеличить продолжительность жизни. В беседе с МедикФорум травматолог Владимир Горохов сказал:
«Не только ваша диета может повлиять на вашу продолжительность жизни, плохая осанка также может сыграть огромную роль в вашей жизни. Проблемы с весом становятся все более распространенными, и по мере того, как мы становимся старше, мы склонны набирать больше веса за счет естественных изменений тела и образа жизни; в сочетании со снижением активности это может привести к долгосрочным осложнениям со здоровьем».
Прибавка в весе меняет то, как наш скелет и мышцы поддерживают себя, что, в свою очередь, влияет на наш центр тяжести. Плохая осанка создаст дополнительную нагрузку на ваши суставы и мышцы, что приведет к усталости; в сочетании с плохим кровообращением, когда организм не получает достаточного количества кислорода, мышцы и суставы легче повреждаются и с меньшей вероятностью восстанавливаются.
Распространенные ловушки осанки включают в себя сутулость на стуле, стояние со сгорбленной спиной — или «текстовая шея».
При следующих проблемах с осанкой рекомендуется:
Что делать?
Врач советует специальные упражнения для укрепления мышц кора и ягодиц, а также разгибания спины помогут исправить сутулую осанку.
"Чтобы исправить осанку, представьте, что веревка, прикрепленная к вашей макушке, тянет вас вверх. Идея состоит в том, чтобы держать тело в идеальном положении, сохраняя естественную кривизну позвоночника, с прямой шеей и параллельными плечами бедрам".
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