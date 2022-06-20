Врач назвал простой способ предотвратить повреждение суставов

«Не только ваша диета может повлиять на вашу продолжительность жизни, плохая осанка также может сыграть огромную роль в вашей жизни. Проблемы с весом становятся все более распространенными, и по мере того, как мы становимся старше, мы склонны набирать больше веса за счет естественных изменений тела и образа жизни; в сочетании со снижением активности это может привести к долгосрочным осложнениям со здоровьем».

Что делать?

"Чтобы исправить осанку, представьте, что веревка, прикрепленная к вашей макушке, тянет вас вверх. Идея состоит в том, чтобы держать тело в идеальном положении, сохраняя естественную кривизну позвоночника, с прямой шеей и параллельными плечами бедрам".