Кардиолог Серебрянский назвал напитки для стабилизации кровяного давления

«Полезен чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой. Еще может быть корень валерианы – можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки», – сказал Серебрянский.

«Отвар шиповника воздействует благотворно на сосуды и на иммунитет неплохо влияет, и на нервную систему в том числе», – сообщил о полезном напитке врач.