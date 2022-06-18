Кардиолог Серебрянский назвал напитки для стабилизации кровяного давления
По мнению кардиолога Юрия Серебрянского, чаи на основе мяты, малины, смородины или мелиссы могут быть очень полезными для нормализации кровяного давления.
Врач сообщил в интервью, что стабилизации артериального давления содействует питье травяных чаев или напитков, в которых содержатся такие компоненты как валериана, календула, шиповник.
«Полезен чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой. Еще может быть корень валерианы – можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки», – сказал Серебрянский.
Кардиолог уточнил, что данные напитки могут стабилизировать артериальное давление, определенным образом воздействуя на нервную систему. Их прием позволяет уменьшить психоэмоциональное напряжение, улучшить сон.
Также Серебрянский отметил пользу отвара шиповника. В плодах шиповника содержатся высокие дозы витамина С и других веществ, благодаря которым улучшается состояние сосудистой ткани и функционирование сосудов.
«Отвар шиповника воздействует благотворно на сосуды и на иммунитет неплохо влияет, и на нервную систему в том числе», – сообщил о полезном напитке врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы питьевые привычки, из-за которых незаметно повышается кровяное давление.
Юрий Серебрянский
ЗОЖ
врач-кардиолог, заслуженный врач РФ
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