Дефицит витамина B12: при осмотре в зеркале можно заметить три признака
Витамин B12 выполняет множество функций в организме, и его дефицит может иметь самые разные последствия – некоторые изменения внешности позволяют понять, что проблема существует.
Дефицит витамина B12 чреват такими осложнениями, как повышенная утомляемость, малокровие (анемия), нейропатии (повреждение нервов), неблагоприятные исходы беременности, а также сосудистые поражения, когнитивные расстройства, патологии костей, глаз. Витамин B12 является «программным» веществом, он выполняет множество функций в организме, включая производство эритроцитов, поддержку неврологического здоровья, и нормальные психологические процессы – поэтому неудивительно, что его дефицит наносит многосторонний ущерб организму.
О проблеме нехватки важного витамина напомнили специалисты британской службы здравоохранения NHS. Ими были перечислены признаки дефицита витамина B12, которые можно заметить при осмотре в зеркале
По словам экспертов, глядя в зеркало, следует обратить внимание на следующее.
- Бледно-желтый оттенок кожи.
- Болезненный и красный язык (глоссит).
- Язвы во рту.
Эндокринолог Антонина Гуреева заметила в комментарии «МедикФорум», что в случае недостатка В12 важно не запускать такой дефицит – если его не лечить, могут возникать необратимые нарушения.
Нередко данная проблема бывает связана с тем, что употребляется слишком мало мяса или продуктов животного происхождения – главных источников витамина. Конкретно это мясо и печень, рыба и морепродукты, молоко и молочные продукты, яйца.
Иногда дефицит В12 говорит о наличии пернициозной анемии, аутоиммунного заболевания, вызванного антителами иммунной системы, которая ошибочно начинает атаковать здоровые клетки.
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