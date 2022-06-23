Ревматолог Елонаков: подагра может стать для человека смертельной

«Подагра вполне способна привести к летальному исходу. Она поражает жизненно-важные органы, что в результате и способствует смерти», - заявил Елонаков.

Возникает внезапная сильная суставная боль (может возникать в одном или сразу в нескольких суставах).

Место с пораженным суставом становится красным, горячим, опухшим.

Часто боль беспокоит ночью, бывает мучительной.

Когда болевой синдром проходит, еще долго чувствуется дискомфорт, проблемы с движением суставов.