Ревматолог Елонаков: подагра может стать для человека смертельной
Многие люди недооценивают опасность подагры, полагая, что в ее случае проблемы ограничиваются лишь суставной болью и отеком.
Распухший и болезненный большой палец ноги является одним из самых известных признаков подагры, но не стоит думать, что только этим болезнь и ограничивается. В интервью врача-ревматолога Александра Елонакова прозвучало предупреждение об особом коварстве этого заболевания. Медик констатировал: если подагра толком не лечится, становится затяжной или запущенной, для человека резко взрастает вероятность опасных осложнений, включая смертельные.
«Подагра вполне способна привести к летальному исходу. Она поражает жизненно-важные органы, что в результате и способствует смерти», - заявил Елонаков.
В числе смертельно опасных осложнений подагры ревматолог назвал возможные тяжелые поражения почек, сердечно-сосудистой системы, которые могут развиться у человека за считанные годы.
Признаки подагры. Заболевание возникает в результате накопления в крови мочевой кислоты, которая откладывается в суставах и кристаллизуется, вызывая воспаление, боль. Подагра может развиться как результат осложнений, спровоцированных другими патологиями – например, лишним весом, диабетом, болезнями сердца.
Вот симптомы подагры.
- Возникает внезапная сильная суставная боль (может возникать в одном или сразу в нескольких суставах).
- Место с пораженным суставом становится красным, горячим, опухшим.
- Часто боль беспокоит ночью, бывает мучительной.
- Когда болевой синдром проходит, еще долго чувствуется дискомфорт, проблемы с движением суставов.
Александр Елонаков
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врач-ревматолог
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