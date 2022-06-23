Кардиолог Жито: какими симптомами может проявляться сердечная недостаточность

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боль в груди

В интервью врача кардиолога Алексея Жито были перечислены симптомы, которыми проявляется сердечная недостаточность, способная при остром течении стать причиной смерти человека.

«Сердечная недостаточность – это синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда, из-за которого сердце становится неспособным обеспечивать нормальное кровоснабжение организма», - сообщил кардиолог Пятому каналу.


Жито отметил, что данное нарушение может быть хроническим или же развиваться очень быстро, то есть, проявляться в острой форме. Вызывать хроническую сердечную недостаточность могут поражения разных отделов сердца, но в любом случае у человека будут нарушены циркуляция крови по телу и нормальное кровоснабжение органов, которые начнут страдать от недостатка питательных веществ и кислорода.

Говоря о том, какими симптомами может проявляться  сердечная недостаточность, кардиолог Жито посоветовал обращать внимание на следующие «звоночки».
  • Темнота в глазах.
  • Состояние дурноты, обмороки.
  • Резкая слабость.
  • Приступы головокружения.
  • Набухшие вены на шее.
  • Аритмия (нарушение ритма сердцебиения).
  • Бледная кожа.
  • Отеки ног.
  • Низкая стрессоустойчивость, повышенное беспокойство.
Острая сердечная недостаточно нередко означает развитие инфаркта.

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«Острая сердечная недостаточность начинается внезапно, сопровождается сильным кашлем с отхаркиванием пенистого содержимого», - заметил кардиолог.

Также в этом случае могут наблюдаться одышка, ускоренные сокращения миокарда, увеличение печени.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах, которыми может проявляться сердечный приступ.
Алексей Жито
Алексей Жито
Здоровье
врач эндокринолог, кардиолог
Теги : сердечная недостаточность, признаки болезней сердца, Алексей Жито
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