Кардиолог Жито: какими симптомами может проявляться сердечная недостаточность
В интервью врача кардиолога Алексея Жито были перечислены симптомы, которыми проявляется сердечная недостаточность, способная при остром течении стать причиной смерти человека.
«Сердечная недостаточность – это синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда, из-за которого сердце становится неспособным обеспечивать нормальное кровоснабжение организма», - сообщил кардиолог Пятому каналу.
Жито отметил, что данное нарушение может быть хроническим или же развиваться очень быстро, то есть, проявляться в острой форме. Вызывать хроническую сердечную недостаточность могут поражения разных отделов сердца, но в любом случае у человека будут нарушены циркуляция крови по телу и нормальное кровоснабжение органов, которые начнут страдать от недостатка питательных веществ и кислорода.
Говоря о том, какими симптомами может проявляться сердечная недостаточность, кардиолог Жито посоветовал обращать внимание на следующие «звоночки».
- Темнота в глазах.
- Состояние дурноты, обмороки.
- Резкая слабость.
- Приступы головокружения.
- Набухшие вены на шее.
- Аритмия (нарушение ритма сердцебиения).
- Бледная кожа.
- Отеки ног.
- Низкая стрессоустойчивость, повышенное беспокойство.
«Острая сердечная недостаточность начинается внезапно, сопровождается сильным кашлем с отхаркиванием пенистого содержимого», - заметил кардиолог.
Также в этом случае могут наблюдаться одышка, ускоренные сокращения миокарда, увеличение печени.
Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах, которыми может проявляться сердечный приступ.
Алексей Жито
Здоровье
врач эндокринолог, кардиолог
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