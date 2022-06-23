Пробуждение с шишкой на веке может быть «халязионом» — признаки и лечение

«Прямо под внутренней поверхностью вашего века есть крошечные железы. Они образуют маслянистую жидкость, которая помогает смазывать глаза. Если железа блокируется, жидкость не может выйти, и это может вызвать отек железы и перерасти в кисту», - говорит врач общей практике Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Поднесите чистый фланелевый или ватный шарик, который был в горячей воде из-под крана, осторожно, но крепко прижмите его к закрытому глазу в течение пяти-десяти минут три-четыре раза в день. После этого массаж области также может способствовать дренированию кисты. Делайте это аккуратно, чистым пальцем или ватной палочкой по направлению к ресницам».