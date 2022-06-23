Пробуждение с шишкой на веке может быть «халязионом» — признаки и лечение
Когда вы открываете глаза, очищая их от остатков сна, которое вы только что имели, если вы чувствуете, что на вашем веке появляется припухлость, это может быть халязион, а если вы посмотрите в зеркало, это может быть неприглядно.
Иногда сопровождается легкой болью, чувствительностью или раздражением, откуда взялась эта, казалось бы, случайная шишка? И, что более важно, как от него избавиться? Это «распространенное состояние», с которым многие люди могут сталкиваться на протяжении всей своей жизни. Халязион, как его еще называют, вызван закупоркой железы века.
«Прямо под внутренней поверхностью вашего века есть крошечные железы. Они образуют маслянистую жидкость, которая помогает смазывать глаза. Если железа блокируется, жидкость не может выйти, и это может вызвать отек железы и перерасти в кисту», - говорит врач общей практике Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Следовательно, может развиться твердая твердая шишка, которая может инфицироваться, вызывая еще больший отек и боль. В то время как большинство людей выздоравливают без какого-либо лечения, "горячий компресс может облегчить дискомфорт и смягчить кисту".
«Поднесите чистый фланелевый или ватный шарик, который был в горячей воде из-под крана, осторожно, но крепко прижмите его к закрытому глазу в течение пяти-десяти минут три-четыре раза в день. После этого массаж области также может способствовать дренированию кисты. Делайте это аккуратно, чистым пальцем или ватной палочкой по направлению к ресницам».
Процесс заживления может занять от пары недель до нескольких месяцев, но если состояние сохраняется дольше, пора обратиться за медицинской помощью.
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