Какой длины ваш указательный пальц? Ученые выяснили, что длина пальцев ассоциируется с «долголетием»

Тип 1 (указательный палец длиннее безымянного)

Тип 2 (указательный палец равен безымянному)

Тип 3 (указательный палец короче безымянного)

"Это различие было статистически значимым как у мужчин, так и у женщин. Аналогичная разница между долгоживущими и недолгоживущими выборками выявлена в абхазских выборках. У мужчин и женщин значительно более высокая распространенность соотношения пальцев 1-го типа и меньшее соотношение пальцев 3-го типа было показано в выборках, не относящихся к долгожителям", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.