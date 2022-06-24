Какой длины ваш указательный пальц? Ученые выяснили, что длина пальцев ассоциируется с «долголетием»
Если вы посмотрите достаточно внимательно, тело покажет много подсказок о вашем общем состоянии здоровья. Длина ваших пальцев может предсказать, как долго вы проживете.
Целью исследования было сравнение распространенности соотношения длины пальцев между тремя долгожителями (абхазы, азербайджанцы и грузины) и одной недодолгожительницей (русские), а также между выборкой долгожительства и недолгожителя внутри одной этнической группы (абхазы).
Ученые сравнили распространенность отношения длины пальцев в выборках долгожителей и недолгожителей.
Они сравнили следующие соотношения длины пальцев с различными популяциями:
- Тип 1 (указательный палец длиннее безымянного)
- Тип 2 (указательный палец равен безымянному)
- Тип 3 (указательный палец короче безымянного)
В долгожительных популяциях распространенность соотношения 1-го типа была ниже, а распространенность соотношения 3-го типа выше, чем в недолгожительной выборке россиян.
"Это различие было статистически значимым как у мужчин, так и у женщин. Аналогичная разница между долгоживущими и недолгоживущими выборками выявлена в абхазских выборках. У мужчин и женщин значительно более высокая распространенность соотношения пальцев 1-го типа и меньшее соотношение пальцев 3-го типа было показано в выборках, не относящихся к долгожителям", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Полученные данные показали, что соотношение длины пальцев типа 3 является лучшим показателем долголетия, чем длина пальцев типа 1.
Предыдущие исследования показали, что соотношение длины пальцев типа 1 связано с серьезными заболеваниями, которые могут сократить продолжительность жизни.
Ранее Медикфорум писал о гениальной таблетке от диабета.
Оставить комментарий