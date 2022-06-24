Больная печень: знак на вашей коже, который может указывать на удвоенный риск смерти

«Вы не только подвержены большему риску развития заболевания печени, но и большему риску его развития в цирроз или рубцевание печени. В целом, чем больше у вас псориаза на теле, тем выше риск не только заболевания печени, но и тяжелого заболевания печени. Это согласуется с другими исследованиями, которые показали, что у людей, у которых псориаз по крайней мере на 10 процентах тела, риск смерти почти удвоился», - пояснила врач-гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум.

"Ученые обнаружили, что распространенность НАЖБП была выше среди пациентов с псориазом по сравнению с теми, у кого не было кожных заболеваний. В частности, у 32,7% пациентов с НАЖБП был псориаз, а у 26,6% — нет", - говорит гепатолог.