Больная печень: знак на вашей коже, который может указывать на удвоенный риск смерти
Известно, что жировая болезнь печени связана с множеством других заболеваний. Одним из менее широко обсуждаемых является псориаз – кожное заболевание, характеризующееся шелушащимися пятнами на поверхности эпидермиса.
Ранее псориаз был связан с более высокой вероятностью других состояний, таких как артрит, проблемы со зрением и болезни сердца. Согласно недавним исследованиям, одна кожа, которая, по-видимому, не связана с заболеванием печени, — это псориаз.
«Вы не только подвержены большему риску развития заболевания печени, но и большему риску его развития в цирроз или рубцевание печени. В целом, чем больше у вас псориаза на теле, тем выше риск не только заболевания печени, но и тяжелого заболевания печени. Это согласуется с другими исследованиями, которые показали, что у людей, у которых псориаз по крайней мере на 10 процентах тела, риск смерти почти удвоился», - пояснила врач-гепатолог Алла Южнова в интервью МедикФорум.
Связь между псориазом и НАЖБП представляется биологически правдоподобной. Помимо того, что метаболический синдром и его компоненты являются частыми сопутствующими заболеваниями псориаза, они связаны с развитием НАЖБП.
"Ученые обнаружили, что распространенность НАЖБП была выше среди пациентов с псориазом по сравнению с теми, у кого не было кожных заболеваний. В частности, у 32,7% пациентов с НАЖБП был псориаз, а у 26,6% — нет", - говорит гепатолог.
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