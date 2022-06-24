Боль в двух областях тела может быть ранним признаком ковида

Проявляются в умеренной или сильной степени.

Вызывают ощущение пульсации, давления или покалывания.

Возникают с обеих сторон головы, а не в одной области

Длятся более трех дней

Являются устойчивыми к обычным обезболивающим.

«мышечные боли, связанные с COVID, могут варьироваться от легких до весьма изнурительных, особенно когда они возникают вместе с усталостью, – некоторым людям такие боли мешают выполнять свои повседневные обязанности».

Высокая температура или озноб.

Новый непрерывный кашель (сильный кашель в течение более часа или три или более приступов кашля в течение 24 часов)

Потеря или изменение обоняния или вкуса.

Сбивчивое дыхание.

Чувство усталости, истощения.

Больное горло.

Заложенный нос или насморк

Потеря аппетита.

Диарея.

Общее ощущение недомогания.