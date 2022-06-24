Боль в двух областях тела может быть ранним признаком ковида
Проблема коронавирусной инфекции не исчезла – более того, в последнее время отмечается вполне определенный рост заболеваемости COVID-19.
Способность замечать предупреждающие признаки может помочь идентифицировать ковид- инфекцию, подчеркивают врачи. Согласно имеющимся данным, ранним признаком заболевания может быть боль в двух областях тела.
Головная боль. Наиболее известными признаками ковида являются «классические» кашель, лихорадка, потеря или изменение вкуса и обоняния.
Но исследования говорят, что одним из самых ранних проявлений коронавирусной инфекции является головная боль.
В частности, головные боли при коронавирусе имеют следующую тенденцию.
- Проявляются в умеренной или сильной степени.
- Вызывают ощущение пульсации, давления или покалывания.
- Возникают с обеих сторон головы, а не в одной области
- Длятся более трех дней
- Являются устойчивыми к обычным обезболивающим.
Боль в мышцах. В свое время об этом симптоме ковида одной из первых сообщила доктор Анжелик Кутзи, врач из Южной Африки, указавшая на новый штамм вируса (тогда это был Омикрон). Впоследствии стало понятно, что мышечная боль является общим симптомом, характерным для волны Омикрона.
По словам экспертов,
«мышечные боли, связанные с COVID, могут варьироваться от легких до весьма изнурительных, особенно когда они возникают вместе с усталостью, – некоторым людям такие боли мешают выполнять свои повседневные обязанности».
«Ковидная» мышечная боль может сохраняться в течение двух-трех дней, у пожилых людей бывает более длительной. Как и головная боль, при длительном коронавирусе этот признак может сохраняться намного дольше.
Другие возможные симптомы COVID-19.
- Высокая температура или озноб.
- Новый непрерывный кашель (сильный кашель в течение более часа или три или более приступов кашля в течение 24 часов)
- Потеря или изменение обоняния или вкуса.
- Сбивчивое дыхание.
- Чувство усталости, истощения.
- Больное горло.
- Заложенный нос или насморк
- Потеря аппетита.
- Диарея.
- Общее ощущение недомогания.
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