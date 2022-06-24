Признак во сне, который сигнализирует о низком уровне эстрогена

"Удвоение концентрации эстрона — типа эстрогена — было связано с 19-процентным снижением вероятности храпа. Среди храпящих удвоение концентрации трех эстрогенов было связано с уменьшением на 17-23% вероятности того, что женщинам сказали, что они дышат нерегулярно во время сна. Удвоение концентрации прогестерона среди храпящих людей было связано с 12-процентным снижением шансов проснуться с ощущением удушья в предыдущем году", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Риски апноэ сна

«Люди с нелеченным апноэ во сне более склонны к высокому кровяному давлению. Апноэ нарушает способность человека хорошо спать ночью, делая его менее бдительным в течение дня», - добавляет врач.