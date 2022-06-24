Признак во сне, который сигнализирует о низком уровне эстрогена
С возрастом в организме происходит естественное снижение уровня половых гормонов, что может вызывать неблагоприятные симптомы. Врачи склонны устранять эти телесные изменения с помощью лекарств, содержащих жизненно важные гормоны. Согласно новым данным, это может быть важно для предотвращения возникновения апноэ во сне и храпа, которые имеют другие известные риски для здоровья.
Новое исследование выявило связь между апноэ во сне и низким уровнем эстрогена, объясняя, почему сообщения об апноэ во сне так распространены среди женщин в период менопаузы. Давно известно, что женщины в климактерическом периоде страдают апноэ во сне, но причины этого остаются неясными и малоизученными. Новое исследование предполагает, что причиной проблемы может быть нехватка половых гормонов.
"Удвоение концентрации эстрона — типа эстрогена — было связано с 19-процентным снижением вероятности храпа. Среди храпящих удвоение концентрации трех эстрогенов было связано с уменьшением на 17-23% вероятности того, что женщинам сказали, что они дышат нерегулярно во время сна. Удвоение концентрации прогестерона среди храпящих людей было связано с 12-процентным снижением шансов проснуться с ощущением удушья в предыдущем году", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Полученные данные свидетельствуют о том, что коррекция уровня гормонов у женщин в период менопаузы может помочь снизить риск таких состояний, как апноэ во сне.
Однако к этим видам терапии также следует подходить с осторожностью, поскольку некоторые гормональные препараты могут быть связаны с сердечно-сосудистыми рисками.
Риски апноэ сна
Апноэ во сне — это расстройство сна, при котором человек во сне на короткое время перестает дышать. Эти эпизоды могут длиться от 10 до 30 секунд, но в тяжелых случаях они могут периодически повторяться в течение ночи.
«Люди с нелеченным апноэ во сне более склонны к высокому кровяному давлению. Апноэ нарушает способность человека хорошо спать ночью, делая его менее бдительным в течение дня», - добавляет врач.
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