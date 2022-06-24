Эти 2 источника белка обладают «самой сильной защитой» от деменции

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Эти 2 источника белка обладают «самой сильной защитой» от деменции

Источники белка могут быть ключом к сохранению когнитивных функций. Однако некоторые источники белка могут быть более полезными, чем другие.

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Белок незаменим для благополучия человека из-за его роли в восстановлении клеток и производстве новых. Однако это также имеет решающее значение для поддержания функции мозга у пожилых людей.

Есть свидетельства того, что растительные источники могут обеспечить лучшую защиту от ухудшения состояния мозга по сравнению с их аналогами животного происхождения.

"Многие недооценивают важность получения достаточного количества белка для защиты мозга от снижения когнитивных функций. Фасоль и бобовые имеют самую сильную защитную связь. В частности, горох и лимская фасоль были связаны с низким риском снижения когнитивных функций на 28% при каждых трех дополнительных порциях в неделю", - говорит врач-невролог  Александра Алехина специально для МедикФорум.

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Белки являются строительными блоками мышц и органов и необходимы для восстановления тканей и клеток и уменьшения количества важных химических веществ в мозге.

Поэтому обязательно добавляйте белки в свою тарелку при каждом приеме пищи, особенно белки растительного происхождения, такие как бобы, чечевица, орехи и семена.

"Согласно исследованиям, оптимальные источники растительного белка включают миндаль, тофу, чечевицу, черную фасоль и нут", - утверждает врач.

И мужчины, и женщины нуждаются в достаточном количестве этих продуктов, чтобы поддерживать мышечную массу и силу по мере старения. Они содержат широкий спектр питательных веществ, клетчатки и антиоксидантов, которые могут помочь улучшить общее состояние здоровья.

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