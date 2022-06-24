Эти 2 источника белка обладают «самой сильной защитой» от деменции
Источники белка могут быть ключом к сохранению когнитивных функций. Однако некоторые источники белка могут быть более полезными, чем другие.
Белок незаменим для благополучия человека из-за его роли в восстановлении клеток и производстве новых. Однако это также имеет решающее значение для поддержания функции мозга у пожилых людей.
Есть свидетельства того, что растительные источники могут обеспечить лучшую защиту от ухудшения состояния мозга по сравнению с их аналогами животного происхождения.
"Многие недооценивают важность получения достаточного количества белка для защиты мозга от снижения когнитивных функций. Фасоль и бобовые имеют самую сильную защитную связь. В частности, горох и лимская фасоль были связаны с низким риском снижения когнитивных функций на 28% при каждых трех дополнительных порциях в неделю", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Белки являются строительными блоками мышц и органов и необходимы для восстановления тканей и клеток и уменьшения количества важных химических веществ в мозге.
Поэтому обязательно добавляйте белки в свою тарелку при каждом приеме пищи, особенно белки растительного происхождения, такие как бобы, чечевица, орехи и семена.
"Согласно исследованиям, оптимальные источники растительного белка включают миндаль, тофу, чечевицу, черную фасоль и нут", - утверждает врач.
И мужчины, и женщины нуждаются в достаточном количестве этих продуктов, чтобы поддерживать мышечную массу и силу по мере старения. Они содержат широкий спектр питательных веществ, клетчатки и антиоксидантов, которые могут помочь улучшить общее состояние здоровья.
Ранее Мдикфорум писал о вредном сыре для сердечников.
Оставить комментарий