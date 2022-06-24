Эти 2 источника белка обладают «самой сильной защитой» от деменции

"Многие недооценивают важность получения достаточного количества белка для защиты мозга от снижения когнитивных функций. Фасоль и бобовые имеют самую сильную защитную связь. В частности, горох и лимская фасоль были связаны с низким риском снижения когнитивных функций на 28% при каждых трех дополнительных порциях в неделю", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Согласно исследованиям, оптимальные источники растительного белка включают миндаль, тофу, чечевицу, черную фасоль и нут", - утверждает врач.