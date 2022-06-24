Несколько симптомов опухоли мозга, которые врачи советуют знать

«К возникновению опухолей мозга могут вести некоторые генетические нарушения, но в большинстве случаев они образуются у людей по неизвестной причине. Риску заполучить опухоль мозга подвержены все люди в любом возрасте, хотя более высоким он считается у детей и взрослых старше 60 лет. Хорошая новость в том, что не все опухоли головного мозга являются злокачественными – многие образования бывают довольно небольшими, доброкачественными и не требующими лечения. Однако при их обнаружении необходимо постоянно следить за ростом или другими возможными изменениями».

Независимо от типа опухоли, судороги часто являются одним из первых признаков болезни. Опухоль оказывает раздражающее действие на нейроны, заставляя их неконтролируемо активироваться – это в результате ведет к аномальной двигательной активности.Судороги при опухолях мозга принимают разные формы – это могут быть конвульсии всего тела, подергивания или сгибания только в одной конечности или одной части лица.Вы можете обнаружить, что начинаете долго возиться с ключами при открытии или закрытии замков, испытываете трудности с равновесием, чаще спотыкаетесь – подобная неуклюжесть в конечностях или кистях тоже может быть признаком нейроопухоли.Потеря чувствительности в части тела или лица может возникать, если опухоль образуется на стволе головного мозга – месте, где головной мозг соединяется со спинным.Также могут наблюдаться проблемы с речью, глотанием или контролем выражения лица.Опухоли мозга могут вызывать заметные сдвиги в поведении или личности человека. Но чаще у пострадавших людей возникают менее драматичные проблемы – например, забывчивость или неожиданное «выпадение из контекста» (человек на время словно впадает в прострацию, не может сконцентрироваться).Она может быть признаком опухоли, если сохраняется долгое время или ее невозможно объяснить каким-то объективными причинами.Расплывчатость, двоение либо плавающие пятна или формы в глазах, потеря остроты зрения также могут обусловливаться опухолью мозга.Она также возможна в случае нейроопухоли, однако не является ранним признаком. Как правило, головные боли начинают учащаться, когда образование становится уже крупным.По словам онколога Андрея Воробьева, точной причины, вызывающей появление опухолей в мозге, на сегодня не установлено.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими «пищеварительными» признаками проявляется рак поджелудочной железы.